Сэтинньи 4 күнүгэр, Мэҥэ Хаҥалас улууһун Майа сэлиэнньэтигэр бэлиэ түгэн буолла. Ол курдук, «Хаарбах дьиэттэн дьону көһөрүү» бырагырааманан 96 кыбартыыралаах саҥа дьиэ олоххо киирдэ.
Эбийиэги Николай Докторов салайааччылаах «Мэҥэ тутуу» оҥорон таһаарар кээпэрэтиип тутта. Аныгы ирдэбилгэ эппиэттиир 5 этээстээх, толору хааччыллыылаах таас дьиэҕэ дьоллоох ыаллар, олохтоохтор көһөн киириэхтэрэ диэн Мэҥэ Хаҥалас улууһун дьаһалтатын пресс-сулууспата иһитиннэрэр.
Үөрүүлээх быһыыга улуус баһылыга Дмитрий Тихонов, СӨ тутууга миниистирэ Виктор Романов, Майа сэлиэнньэтин баһылыга Алексей Неустроев эҕэрдэ тылларын эттилэр, наҕараадаларын туттардылар.
“Бу олус наадалаах бырагыраама үлэлээн, үгүс киһи сыллата саҥа кыбартыыранан хааччыллар. Дьон-сэргэ олоҕо тупсарыгар улахан болҕомто уурулларыгар Дойдубут бэрэсидьиэнигэр Владимир Путиҥҥа, Ил Дархан Айсен Николаевка, тутуу министиэристибэлэригэр, эт илиилэринэн тутан-хабан дьиэни туппут дьоммутугар махтанабыт. Саҥа дьиэ олохтоохторун өссө төгүл эҕэрдэлиибит, алаһа дьиэҕит үгүс үөрүүнү, дьолу эрэ аҕаллын!”, -- диэн улуус баһылыга эҕэрдэлээтэ.
Сонун төрдө уонна хаартыска: Мэҥэ Хаҥалас улууһун дьаһалтатын пресс-сулууспата.