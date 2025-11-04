Дойдубут бэрэсидьиэнэ Владимир Путин Арассыыйа аҕыйах ахсааннаах төрүт норуоттарын уонна Арассыыйа норуоттарын төрүт тылларын күннэрин олохтооһун туһунан уураахтарга илии баттаата. Бу туһунан иһитиннэрии быраап информациятын саайтыгар таҕыста.
Уураахтар бүгүҥҥэттэн, сэтинньи 4 күнүттэн олоххо киирэллэр. Аҕыйах ахсааннаах төрүт норуоттар күннэрэ муус устар 30 күнүгэр, оттон төрүт тыллар күннэрэ – балаҕан ыйын 8 күнүгэр бэлиэтэнэр буолуохтара.
Маҥнайгы докумуон хотугу аҕыйах ахсааннаах норуоттар төрүт култуураларын, үтүө үгэстэрин харыстыыр, сайыннарар сыаллаах буоларын бэрэсидьиэн бэлиэтиир.
Оттон Арассыыйа норуоттарын төрүт тылларын күнүн олохтуур туһунан дойдубут салайааччыта өссө бэс ыйыгар этэн турар. Балаҕан ыйын 8 күнэ мээнэҕэ талыллыбатах күн. Бу күн сэбиэскэй сойуус бэйиэтэ Расул Гамзатов күн сирин көрбүт күнэ.
2020 сыллааҕы биэрэпис көрдөрөрүнэн, Арассыыйаҕа 176 төрүт тыл баара бэлиэтэммит. Нуучча тылын сэргэ ордук тэнийбит татаардыы, чеченыы, башкирдыы саҥарыы буолар. Оттон сэдэх тыллар – исландскай, керекскай, югскай, габонскай, юитскай. Ол курдук юит тылынан (азиаттыы эскимостар) биир эрэ Арассыыйа олохтооҕо саҥарар.
Сонун төрдө уонна хаартыска: Коммерсантъ