Санитарнай дьаҥ утары хамыыһыйа быһаарыытынан, сэтинньи 1 күнүттэн 10 күнүгэр диэри Дьокуускайга, аттынааҕы бөһүөлэктэргэ уонна Жатайга карантин биллэрилиннэ. Онон үөрэнээччилэргэ каникул уһаабыкка дылы буолла, оттон олохтоохтор дьаҥтан сэрэхэдьийэллэрэ улаатта.
Кэтэхтэн үөрэтэр халыыптаах үөрэх формата оскуолаларга эрэ буолбакка, эбии үөрэхтээһин тэрилтэлэригэр эмиэ биллэрилиннэ. Ол эбэтэр, араас куруһуоктар, секциялар эмиэ ыраахтан аныгы технологиялары туһанан ыытыллыахтара.
Уһуйааннарга кэккэ ирдэбиллэр киирдилэр. Сарсыара ахсын кырачааннары уонна үлэһиттэри миэдиктэр көрүөхтэрэ. Тымныйыы сибикитэ баар буоллаҕына, туоратыахтара. Ыалдьыбыт оҕолору толору үтүөрбүттэрин эрэ кэннэ, учаастактааҕы педиатр быраас ыспыраапкатыгар олоҕуран группаларга ылыахтара. Өскөтүн ыалдьар оҕо ахсаана 20% куоһурдаҕына, группаны эбэтэр тэрилтэни сэттэ хонукка үлэтин тохтотуохтара.
Бу күннэргэ Дьокуускай куоракка өрөспүүбүлүкэ уонна куорат таһымнаах судаарыстыбаннай уонна муниципальнай успуорт, култуурунай-маассабай тэрээһиннэр тохтотуллаллар.
Сонун төрдө уонна хаартыска: Дьокуускай куорат үөрэх управлениетын тэлэгэрээм-ханаала.