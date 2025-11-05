Эдьигээҥҥэ Стрекаловка үрэҕинэн ааһар “Эдьигээн – Аэропорт” муниципальнай суолталаах мууһунан суол арылынна. Муус халыҥа 3 туоннаҕа диэри уйуктаах массыыналар айанныылларыгар сөп түбэһэр.
“Өрөспүүбүлүкэбит сиригэр -уотугар 46 мууһунан туоруур сирдэр бааллар. Бүгүҥҥү күҥҥэ Эдьигээҥҥэ бастакы суол арылынна. Кыра суудуналар судаарыстыбаннай иниспиэксийэлэрин иниспиэктэрдэрэ хамыыһыйалары кытары мууска көҥүлэ суох тахсыыны риэйдэлэринэн бэрэбиэркэлииллэр. Иһитиннэрэр знактар ирдэбиллэрин толорорго, оҥоһуллубут муус суолунан эрэ айанныыры санатабыт”, - диэн Александр Жаворонков, кыра суудуналар судаарыстыбаннай иниспиэксийэлэрин Киинин начаалынньыга эттэ.
Санатан эттэххэ, муус суол арылла илигинэ мууска тахсыы иһин административнай эппиэтинэс сүктэриллэр, ыстараап олохтонор:
кыраасданнарга – 3-тэн 5 тыһыынча солкуобайга диэри;
дуоһунастаахтарга – 20-тэн 50 тыһыынча солкуобайга диэри;
Юридическай сирэйдэргэ – 100 тыһыынчаттан 1 мөлүйүөн солкуобайга диэри.
