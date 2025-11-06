Элбэх кыбартыыралаах дьиэлэр уопсай туһаныллар сирдэригэр малы-салы харайар сокуонунан көҥүллэммэт. Эвакуация биллэриллэр кэмигэр, олохтоохтор куотан тахсалларыгар кирилиэс былаһааккаларыгар, көрүдүөрдэргэ турар бэлэсипиэттэр, самокаттар, кэлээскэлэр харгыс буолуохтарын сөп.
Маннык көрүүтэ-истиитэ суох сытар маллар умайан тахсыахтарын сөп, буруо-тараа өссө улаатан дьон быыһанар суолун быһаллар, баһаарынай кырааннарга, щитоктарга суолу бүөлүүллэр.
Маныаха кэһиини оҥорбут дьоҥҥо административнай эппиэтинэс сүктэриллэр, сэрэтии эбэтэр ыстараап олохтонор:
кыраасданнарга 15 тыһыынча солкуобайга диэри;
дуоһунастаахтарга – 30 тыһыынча солкуобайга диэри;
урбаанньыттарга – 60 тыһыынчаҕа диэри.
Оттон кэһии түмүгэр баһаарга киһи тыына быһыннаҕына, холуобунай дьыала көбүтүллэн хаайыыга түбэһиэххэ сөп.
Эппиэтинэһэ суох олохтоохторго, кэһии оҥорор ыалларгытыгар дьиэ-уот иниспиэксийэтигэр үҥсүү түһэриэххитин, иһитиннэрии оҥоруоххутун сөп.
Сонун төрдө уонна хаартыска: ЫБММ тэлэгэрээм ханаала.