Элбэх кыбартыыралаах дьиэлэр уопсай туһаныллар сирдэригэр малы-салы харайар сокуонунан көҥүллэммэт. Эвакуация биллэриллэр кэмигэр, олохтоохтор куотан тахсалларыгар кирилиэс былаһааккаларыгар, көрүдүөрдэргэ турар бэлэсипиэттэр, самокаттар, кэлээскэлэр харгыс буолуохтарын сөп.

Маннык көрүүтэ-истиитэ суох сытар маллар умайан тахсыахтарын сөп, буруо-тараа өссө улаатан дьон быыһанар суолун быһаллар, баһаарынай кырааннарга, щитоктарга суолу бүөлүүллэр.

Маныаха кэһиини оҥорбут дьоҥҥо административнай эппиэтинэс сүктэриллэр, сэрэтии эбэтэр  ыстараап олохтонор: 

кыраасданнарга 15 тыһыынча солкуобайга диэри;

дуоһунастаахтарга – 30 тыһыынча солкуобайга диэри;

урбаанньыттарга – 60 тыһыынчаҕа диэри.

Оттон кэһии түмүгэр баһаарга киһи тыына быһыннаҕына, холуобунай дьыала көбүтүллэн хаайыыга түбэһиэххэ сөп.

Эппиэтинэһэ суох олохтоохторго, кэһии оҥорор ыалларгытыгар дьиэ-уот иниспиэксийэтигэр үҥсүү түһэриэххитин, иһитиннэрии оҥоруоххутун сөп.

