Өрөспүүбүлүкэбитигэр искэн ыарыыны сэрэтэр Нэдиэлэ саҕаланна. Бу кэм устата мэдиссиинэ тэрилтэлэрэ иһитиннэрэр, сырдатар тэрээһиннэри ыытыахтара, тэлэбидиэнньэнэн, араадьыйанан быраастар туһалаах сүбэлэри биэриэхтэрэ.
“Тыҥа искэнэ – биир саамай тэнийбит уонна кутталлаах онкологическай ыарыы буолар. Саҥа саҕаланыытыгар баар сибикитин биллэрбэт, онон эрдэтинэ чинчийиилэри ааһан билэр, сэрэтэр көдьүүстээх. Ыарыы төрүөтүн сүрүн биричиинэтэ – табахтааһын. Ол эрээри, үйэтигэр табахтаабатах даҕаны киһи ыарыыга сутуйуллар түгэннэрэ баар. Кутталы суоһатар биричиинэлэр – радон дьайыыта, салгын киртийиитэ, удьуорунан бэриллии, сорохторго идэлэринэн үөскүөн сөп”, - диэн доруобуйа харыстабылын министиэристибэтигэр иһитиннэрэллэр.
Искэн ыарыытын утары охсуһуу өрөспүүбүлүкэбитигэр “Уһун уонна актыыбынай олох” национальнай бырайыак чэрчитинэн эрэгийиэннээҕи бырагыраамаҕа олоҕуран ыытыллар. Сахабыт сирин онколог быраастара үрдүк технологиялары туһанан өҥөлөрү кэҥэтэллэр, искэн ыарыытын кыратыгар булаллар. Эпэрээссийэлэр ыытыллыылара эмиэ тупсан иһэр. Ол иһигэр радиочастотнай абляция, 3-D лапаро- уонна торакоскопия оҥоһуллар.
Сонун төрдө уонна хаартыска: СӨ доруобуйа харыстабылын министиэристибэтэ