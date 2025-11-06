Дьокуускай куоракка арыгы атыылааһынын бэрэбиэркэлээһин тохтообот. Бу туһунан куорат баһылыга Евгений Григорьев тэлэгэрээм-ханаалыгар суруйда.
Кини иһитиннэрбитинэн, куорат олохтоохторун өйөбүлүнэн, биирдиилээн уонна уопсастыбаннай аһыыр сирдэргэ арыгы атыылааһын бэрээдэгин олохтооһун уонна сокуоҥҥа сөп түбэһэрин бэрэбиэркэлээһин тиһигин быспакка ыытыллар.
Ааспыт нэдиэлэҕэ ис дьыала министиэристибэтигэр 79 үҥсүү бэрэбиэркэҕэ ыытыллыбыт, ол иһигэр 4 үҥсүү олохтоохтортон киирбит.
“Якутское” ис дьыала уорганын дааннайынан, сокуоннайа суохтук арыгы атыылааһын үс түбэлтэтэ бэлиэтэммит, 30 лиитэрэ арыгы былдьаммыт.
Куорат баһылыгын Евгений Григорьев ВКонтакте социальнай ситимигэр 15 үҥсүү киирбитинэн бэрэбиэркэлэр ыытыллыбыттар, кэһиилэри булбатахтар.
Биэдэмэстибэлэр икки ардыларынааҕы мунньах быһаарыытынан, 20 саамай кыһалҕалаах арыгы атыылыыр “туочукаларынан” бэрэбиэркэлэр тэриллибиттэр. Бу кэмҥэ үс тэрилтэ сабыллан турар буолан биэрбит, оттон түөркэ кэһиилэр суохтар. Санитарнай ирдэбиллэри кэһии 13 түбэлтэтин бигэргэппиттэр, бас билээччилэргэ алта сэрэтии бэриллибит.
Арыгы атыылыыр 8 эбийиэккэ бэрэбиэркэ ыытылларыгар борокуратуура аатыгар сурук ыыппыттар. Бэрэбиэркэ санитарнай, эпидемиология сокуонун тутуһууга Роспотребнадзор управлениетын испэсэлиистэрин кыттыһыннаран ыытыллыа.
Дьокуускай куорат административнай хамыыһыйатыгар албын кафелар, бардар, түүҥҥү кулууптар уонна да атын арыгы атыылыыр туочукалар ааттарыгар 5 боротокуол киирдэ. Ол иһигэр чуумпуну кэһиигэ – 1, Дьокуускай куорат тупсарыы быраабылаларын кэһиигэ – 4. Маны сэргэ, алта эбийиэккэ тупсарыы быраабылаларын кэһиигэ административнай буруйу оҥорууга дьыала көбүтүлүннэ.
Евгений Григорьев бэлиэтииринэн, бу этиллибит 20 кыһалҕалаах эбийиэктэртэн 16-гар куорат тутуутун сокуоннарын кэһиигэ түбэлтэлэр бааллара биллибит. Ол курдук, кинилэр Дьокуускай куорат архитектура уонна тутуу Департаменыттан көҥүлэ суох тутуу эбэтэр саҥалыы уларытыы киллэрбиттэрэ биллибит. Маныаха тустаах бэрэбиэркэ, сиһилии үөрэтии ыытыллыа.
Сонун төрдө уонна хаартыска: Евгений Григорьев тэлэгэрээм-ханаала.