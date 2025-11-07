“Доруобуйа харыстабыла” национальнай бырайыак чэрчитинэн Дьокуускайдааҕы онкология балыыһата матырыйаалынай-тиэхиньиичэскэй баазатын хаҥатар. Бырайыак үлэлиэҕиттэн искэни утары охсуһар өрөспүүбүлүкэбит тутаах тэрилтэтигэр 67 аныгы мэдиссиинэ мала-сала кэлбит. Бу инники күөҥҥэ сылдьар лабораториялар, ангиограф, МРТ, КТ, рентген аппарааттар, маммограф, эндоскоптар, ол иһигэр “өйдөөх” эпэрээссийэ оҥорор тэриллэр. Бу барыта ыарыыны эрдэ буларга, толору эмтииргэ туһуланар.
2018 сылы кытары тэҥнээтэххэ, “онкология” салаатынан мэдиссиинэ көмөтүн оҥоруу былааннаах иэнэ 2,5 төгүл улааппыт, ол иһигэр үрдүк технологиялаах мэдиссиинэ өҥөтүн оҥоруу. Онколог быраастар бэлиэтииллэринэн, аныгы технологиялар олоххо киирэн, нэһилиэнньэ өрөспүүбүлүкэ тас өттүтүгэр эмтэнэ, көрдөрүнэ барара лаппа аччаабыт.
“Доруобуйа харыстабыла” национальнай бырайыак уонна ону салгыыр “Уһун уонна көхтөөх олох” бэрэсидьиэн биллэрбит национальнай бырайыагар олоҕуран, Сахабыт сиригэр искэн ыарыыны утары охсуһар кыахпыт улаатта, оҥорор өҥөлөрбүт хаачыстыбата тубуста. Билигин биһиги искэн ыарыыны буларга, эмтииргэ ирдэнэр аныгы, үрдүк технологиялаах малынан толору хааччыллыылаахпыт”, - диэн доруобуйа харыстабылын миниистирэ этэр.
Хаартыска уонна сонун төрдө: Доруобуйа харыстабылын министиэристибэтин тэлэгэрээм ханаала.