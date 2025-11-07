Бу күннэргэ Москуба куоракка 51-с төгүлүн ыытыллыбыт бүтүн аан дойдутааҕы «Клинок-традиции и современность» көрүү-күрэххэ «Мэҥэ тимир» уустара түмсүүттэн Николай Костромин уонна Станислав Захаров ситиһиилээхтик кыттыбыттарынан итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибит диэн Мэҥэ Хаҥалас улууһун дьаһалтата суруйар.
Өрөспүүбүлүкэбит араас муннуктарыттан уопсайа 15 тимир уустара тиийэн кыттыыны ылбыт. Олортон Мэҥэ Хаҥаластан Николай Костромин «Нож туристический» анал аакка 150-220мм биилээхтэргэ муҥутуур бастакы миэстэ, Станислав Захаров «Полевой кухонный нож» анал аакка 120-180 мм биилээхтэргэ 2-с миэстэ, «Нож туристический» анал аакка 90-120мм биилээхтэргэ 3 миэстэни ылары ситистилэр.
“Уустарбыт кыайыыларынан киэн туттабыт! Үлэлэргит мэлдьи үрдүктүк сыаналанныннар, дьоҕургут өссө сытыыланнын, илиигит араҥаччыланнын, айар талааҥҥыт мэлдьи сайда турдун диэн алгыс тылбытын аныыбыт”, -- диэн Мэҥэ Хаҥалас улууһун дьаһалтатын пресс-сулууспата суруйар.
Сонун төрдө уонна хаартыска: Мэҥэ Хаҥалас улууһун дьаһалтатын пресс-сулууспата