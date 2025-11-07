Хаҥалас улууһун олохтооҕор холуобунай дьыала көбүтүлүннэ. Кини атын дойдуттан кэлбит кыраасданнарга албын бырапыыска оҥорбут.
Хаҥалас улууһун учаастактааҕы полиция сотрудниктара риэйдэ кэмигэр омук дьонун албыннаан бырапыыскалааһын түбэлтэтин булбуттар.
Полиция үлэһиттэрэ быһаарбыттарынан, Покровскай куорат 51 саастаах олохтооҕо бэйэтин дьиэтигэр тас дойдулартан кэлбит үс кырасданыыны бырапыыскалаабыт. Бу дьон кини дьиэтигэр олорботторо биллибит. Итиннэ гынан, РФ Холуобунай кодексын 322.2 ыстатыйатынан холуобуйнай дьыала көбүтүллүбүт.
Ис дьыала министиэристибэтэ өрөспүүбүлүкэбит олохтоохторугар маннык дьайыы холуобунай эппиэтинэскэ тардарын санатар. Маны сэргэ, бу дьон буруйу оҥорбут, куота сылдьар күрүөйэхтэр буолуохтарын сөбүн санатар.
Сонун төрдө уонна хаартыска: ИДЬМ пресс-сулууспата