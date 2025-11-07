Бүгүн Саха араадьыйата аан бастаан эпииргэ тахсыбыт 95 сыллаах үбүлүөйүн бэлиэтиир.
1930 сыллаахха сэтинньи 7 күнүгэр саха араадьыйата саха норуота духуобунай сайдыытыгар сүҥкэн суолталаммыта. Саха араадьыйата күн бүтүн өрөспүүбүлүкэни бүттүүнүн хабар соҕотох маассабай сириэстибэ буолар.
Саха араадьыйата күн аайы өрөспүүбүлүкэ араас муннуктарыгар олорор дьоммутугар-сэргэбитигэр буруолуу сылдьар сонуннары тиэрдэр, кыра нэһилиэктэр олохторуттан саҕалаан, аан дойдуга буола турар балаһыанньаны сырдатар. Араадьыйа үлэһиттэрэ Саха сирин аныгы кэмин устуоруйатын кэпсээн, сырдатан, өрөспүүбүлүкэ хас биирдии олохтооҕун күннээҕи олоҕун сэргэхситэллэр.
Бүгүҥҥү күҥҥэ аан дойдуга информация технологията балысхан тэтиминэн сайдар. Ол эрээри ону тиэрдиигэ биир саамай түргэн уонна маассабай көрүҥүнэн араадьыйа буолар. Билиҥҥи кэм ирдэбиллэригэр сөп түбэһэн, Саха араадьыйата эмиэ иннин диэки эрэллээхтик хардыылаан, сайдан иһэр.
Саха араадьыйатын үлэһиттэрин, бэтэрээннэрин бэлиэ күнүнэн эҕэрдэлиибит! Инники үлэҕитигэр ситиһиилэри, киэҥ сиринэн тарҕанар эпиирдэри баҕарабыт.