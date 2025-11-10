Арассыыйаҕа вейптары атыылааһыны толору бобууну дойдубут бэрэсидьиэнэ Владимир Путин өйөөтө. Бобууну сэргэ ыччат ортотугар үөрэтэр, сырдатар үлэни ыытыы улахан суолталааҕын эттэ. Кини бэлиэтээбитинэн, бырабыыталыстыба быһаарыыны кытары сөбүлэһэр.
Маннык көҕүлээһини бэрэсидьиэҥҥэ “Здоровое Отечество” бүтүн Арассыыйатааҕы уопсастыбаннай хамсааһын салайааччыта Екатерина Лещинскай тириэртэ. Лещинская кэпсээбитинэн, маннык бобуу кэккэ дойдуларга номнуо киирбит, үтүө түмүктээх. Путин ыччат ортотугар сырдатар, үөрэтэр үлэни ыытарга эттэ.
Манна даҕатан эттэххэ, атырдьах ыйын бүтүүтэ бэрэсидьиэн Аллараа Новгород губернатора Глеб Никитин этиитин өйөөбүтэ уонна эрэгийиэннэргэ вейптары бобууга боломуочуйалары биэрэргэ эппитэ, тустаах пилотнай бырайыак Аллараа Новгород уобалаһыгар киирбитэ.
Сокуон барыла бырабыыталыстыбаҕа киирбитэ, Роспотребнадзор өйөбүлүн ылбыта.
Сонун төрдө уонна хаартыска: РИА новости.