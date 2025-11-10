Үрдүк калорийдаах грецкэй эриэхэ уойууга тиэрдиэн сөп. Онон күннээҕи нуорманы тутуһар ордугун Одинцов куорат уобаластааҕы балыыһатын мэдиссиинэнэн чэбдигирии салаатын сэбиэдиссэйэ, терапевт-быраас, диетолог Галина Волкова этэр.
“Бу олус үрдүк калорийдаах эриэхэ, 100 грамм ыйааһыныгар 700 килокалорий иҥэмтиэлээх. Күн ахсын элбэҕи сиэтэххэ уойууга тиэрдиэн сөп. Онон күҥҥэ 3-5 устууканы сиир табыгастаах”, - диэн этэр.
Маны сэргэ ис үллүүтүгэр, күүрүүтүгэр, ыарааһын сибикитигэр тиэрдэр эбит, кыра оҕолорго аллергияны үөскэтиэн сөп.
“Уойуулаах, гастриттаах, панкреатиттаах, колиттаах пациеннар сэрэхэдийиэхтээхтэр. Оттон аллергиялаахтар отой даҕаны аккаастаналлара ордук”, - диэн эбэн этэр.
Ол эрээри, бу эриэхэ киһи доруобуйатыгар туһалаах элэмиэннэрдээх: омега-3, омега-6, В уонна Е битэмииннэр, магний, цинк, селен, белок.
"Грецкэй эриэхэ намыһах чиҥнээх липопротеиннар таһымнарын намтатарга көмөлөһөр, ол эбэтэр “куһаҕан холестерины” кытары охсуһар, тымыр туругун тупсарар, гепертоническай кризка көмөлөһөр. Омега-3 уонна антиоксиданнар болҕомтону, өйү, когнитивнай пуунсуйаны тупсараллар, күүһүрдэллэр, ол эбэтэр мэйии үлэтигэр туһалаахтар. Оттон эриэхэҕэ баар клетчатка ас буһарыытыгар, сыата үөс тахсыытыгар көмөлөһөр. Эриэхэлэр гормоннары оннугар туруораллар, ордук астарын көрүнэн кэрэ аҥаардарга арыы дьипписиитин көннөрөллөр”, - диэн эттэ.
Сүбэ төрдө уонна хаартыска: РИА новости.