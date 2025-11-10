Судаарыстыбаннай Дуума бэрэссэдээтэлэ Вячеслав Володин оҕолор сим-каарталара олоххо киирэрин тустаах министиэристибэҕэ сорудахтаата.
Судаарыстыбаннай Дуума бэрэссэдээтэлэ МАХ ханаалыгар ис дьыала министиэристибэтин дааннайдарын иһитиннэрдэ. Ол курдук, бүтэһик икки сылга интэриниэт-түөкүттэргэ уонна төлөпүөнүнэн албыннаппыт оҕолор ахсааннара 30 % элбээбит. «2023 сыллаахха кинилэр ахсааннара 3,8 тыһ. эбит буоллаҕына, 2025 сыл устата 5 тыһыынчаттан тахса сокуоннай саастарын туола илик оҕо эмсэҕэлээтэ”, - диэн эттэ.
“Оҕо сим-каартата төрөппүт хонтуруолун көмөтүнэн уонна кэҥэтиллибит трафигынан түөкүттэр дьайыыларыттан уонна да атын суоһуур кутталтан көмүскүө”, - диэн быһаарда.
Маннык сим-каартанан төрөппүт сорох сиэрбистэргэ киириини бобуо, табыгастаах эрэ контент көрүүтүн көҥүллүө, оҕо ханна сылдьарын сайабылыанньата суох бэрэбиэркэлиэ, өр сибээскэ тахсыбатаҕына ханна баарын тутатына көрүө.
“Үөрэтиллэр миэрэлэр оҕолор куттала суохтук сылдьалларыгар туһуланар, ол иһигэр интэриниэтинэн уонна төлөпүөнүнэн суоһуур кутталлартан көмүскүүр”, - диэн эбэн эттэ.
Судаарыстыбаннай Дуума дьокутааттара тустаах министиэристибэҕэ оҕо сим-каартата суһаллык киирэрин этэллэр диэтэ. “Федеральнай сокуоннарга уларыйыылар киирэллэрэ ирдэнэр буоллаҕына, суһаллык оҥоруохпут. Бу оҕолор куттала суох буолууларын туһунан этии диэн”, - Вячеслав Володин суруйар.
Манна даҕатан эттэххэ, куттала суох сим-каарталар киирэллэрин ыйытыкка кыттыбыт дьон 85 % өйөөбүт.
Сонун төрдө уонна хаартыска: Судаарыстыбаннай Дуума саайта.