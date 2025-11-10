Алдан улууһугар “Лена” А-360 федеральнай суолга икки күргэ хапытаалынай өрөмүөнүн түмүктээтилэр. Бу туһунан “Лена” суол управлениетын федеральнай хааһына тэрилтэтин пресс-сулууспата иһитиннэрэр.
Безымяннай үрүйэ уонна Китай-Барага үрэх туоруур күргэлэргэ сиэмэнинэн – бетонунан саҥардыы үлэтэ барда. Испэсэлиистэр эргэ билиитэлэри, күргэлэр тирэхтэрин уларыттылар. Сири кытары силбэһэр сирдэринэн анал матраастары күүһүртүлэр, уу барар сирин туруордулар. Тулалыыр эйгэни харыстыырга ыраастыыр тэриллэри таҥнылар.
Суолга куттала суох буолуу күүһүрэригэр күргэлэринэн хаххалыыр оҥоһуулары, суол бэлиэлэрин туруордулар, бэлиэтээһиннэри саҥартылар.
Санатан эттэххэ, “Лена” А-360 трасса Дьокуускайы кытары Нерюнгри куораты ситимниир, Амурскай уобалаһынан, Сахабыт сирин сорох улуустарынан ааһар. Суол туругун “Лена” суол управлениета көрөр-истэр, өрөмүөннүүр.
Сонун төрдө уонна хаартыска: “Лена” суол управленияета