Кытай олохтооҕун күҥҥэ 16 тыһыынча хардыы оҥорбутун иһин үлэтиттэн уураппыттар. Бу күн эр киһи атаҕым ыалдьар диэн больничнай арыйтарбыт эбит. Быһылаан туһунан South China Morning Post суруйарын РИА сырдатар.
Түбэлтэ 2019 сыллаахха тахсыбыт эрээри, соторутааҕыта аан дойду олохтоохторун сэҥээриитин ылбыт.
Ол курдук, Чэнь диэн фамилиялаах эр киһи Цзянсу провинциятын биир хампаанньатыгар үлэлии сылдьан, сиһим быһынна диэн иккитэ больничнай ылбыт, диагноһа балыыһаҕа бигэргэммит. Ый курдугунан Чэнь үлэтигэр тахсыбыт эрээри, ол күн ситэри үлэлээбэккэ аны уҥа атаҕым ыарыйда диэн больничнай ыларын туһунан сайабылыанньа киллэрбит, биир нэдиэлэ устата киниэхэ сынньалаҥ эрэкэмэндээссийэлэнэрин туһунан быраас ыспыраапкатын сыһыарбыт. Болдьохтоох кэм ааспытын кэннэ, больничнайын хас да хонукка уһаттарбыт.
Хампаанньатыгар эр киһиттэн мэдиссиинэ көрдөрүүлэрин ааспытын туоһулуур докуомуоннары көрдөөбүттэр. Ол эрэн, Чэнь офиска кэлбитигэр, кинини харабыл тохтоппут, иһирдьэ аһардыбатах.
Хас да хонон баран, үлэтин миэстэтигэр суоҕунан уонна доруобуйатын туругар сымыйа иһиннэриитин иһин уураппыттарын туһунан иһитиннэрбиттэр. Хампаанньа смартфон сыһыарыытын дааннайдарын көрдөрбүт. Онно көстөрүнэн, Чэнь атаҕым ыарыйда диэн больничнай ылбыт күнүгэр 16 тыһыынчаттан тахса хардыыны оҥорбут.
Маныаха эр киһи сөбүлэспэтэх, уонна үлэ мөккүөрдэрин быһаарар арбитражнай суукка сайабылыанньа суруйбут. Суут Чэнь диэки буолбут, хампаанньаттан 118 тыһыынча юань төлүүрүгэр уураахтаабыт.
Үлэ биэрээччи бэйэтин өттүттэн эмиэ сөбүлэспэтин биллэрбит уонна утары иск түһэрбит. Ол күн атаҕа ыалдьан больничнай ылбыт Чэнь офиһыгар сүүрэн иһэрэ көстөр видеокамеранан устууну көрдөрбүт.
Эр киһи бу дакаастабыллар олоҕо суохтарын этэн туран, балыыһаҕа сылдьыбыт талоннарын, снимоктарын көрдөрбүт. Икки төгүллээх суут түмүгүнэн эр киһи сокуоннайа суохтук ууратыллыбыта дакаастаммыт, хампаанньаны кэмпэнсээссийэ төлүүрүгэр модьуйбуттар.
Бу түбэлтэ Кытай интэриниэт туһанааччыларын ортотугар киэҥ кэпсэтиини, ырытыыны тарпыт. Ол иһигэр, хампаанньа Чэнь быраабын кэспитин, үлэһиттэр тус дааннайдарын кэтээн көрүө суохтааҕын ыйбыттар.
Онтон эһиги, биһиги күндү ааҕааччыларбыт, туох дии саныыгыт?
Сонун төрдө уонна хаартыска: РИА новости.