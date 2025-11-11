Горнай улууһугар Орто Сурт уонна Кэптин дэриэбинэлэр икки ардынааҕы суол тутуута 2012 сылтан суол уонна тырааныспар министиэристибэтин өйөбүлүнэн былааннаахтык ыытыллар.
Бу күннэргэ 1,7 биэрэстэлээх кэрчик суола өрөмүөннэнэн, үлэҕэ киирдэ.
Кэптин урут-уруккаттан куһаҕан суоллааҕынан биллэр. Чуолаан сир ирдэҕинэ кэлии-барыы өттүгэр олохтоохтор улахан мэһэйдэри, ыарахаттары көрсөллөрө. Уустуктары учуоттаан туран, саҥа атын сиринэн хайысхалаах хапытаалынай суол оҥоруутугар улахан былааннаах бырайыак оҥоһуллан турар.
Билигин былаан быһыытынан 1,7 биэрэстэ уһуннаах, 9 миэтэрэ кэтиттээх суол уурулунна. Манна 3 тимир турба олордуллунна, барьернай харабылааччылар туруоруллуннулар.
