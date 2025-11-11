Сэтинньи 10 күнэ -- Ис Дьыала үлэһиттэрин күнэ. Бэлиэ күҥҥэ Сунтаардааҕы технологическай кэллиэскэ полиция кылааһа арылынна.
Бүгүҥҥүттэн саҕалаан автослесарь идэтигэр үөрэнэ сылдьар устудьуоннар полиция идэтигэр эбии үөрэх ылар буолуохтара. Маннык кылаастар Сиэйэҕэ уонна Сунтаар 2 №-дээх оскуолатыгар эмиэ аһыллыахтара. Үөрүүлээх күҥҥэ кэллиэс уонна Сунтаар Ис дьыала отдела бииргэ үлэлэһэр туһунан сөбүлэҥ түһэристилэр. Хас биирдии устудьуоҥҥа дастыбырыанньа туттарылынна.
Кылааска 16 уол мантан инньэ дойду, өрөспүүбүлүкэ сокуонун, нормативнай докумуоннарын үөрэтэр буолуохтара, полиция үлэтин чугастык билсиэхтэрэ.
Сонун төрдө уонна хаартыска: НВК Саха тэлэгэрээм ханаал.