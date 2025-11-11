Cэтинньи 10 күнүгэр, "Аллараа Бэстээх-Дьокуускай" уонна "Павловскай-Хатас" хайысханан эбэҕэ киирии суолу бүөлүү буор кутулунна, бэлиэлэр турдулар диэн Мэҥэ Хаҥалас улууһун дьаһалтатын пресс-сулууспата иһитиннэрэр. Өлүөнэ өрүс мууһа ситэ тура илигинэ суоппардар айантан туттуналлара ирдэнэр.
Дьоҕус суудуналарга судаарыстыбаннай иниспиэксийэ иниспиэктэрэ Николай Кугдаров, улуустааҕы административнай хамыыһыйа бэрэссэдээтэлэ Лина Васильева, тустаах тэрилтэлэр, инспекциялар кыттыылаах үлэ бөлөҕө Аллараа Бэстээх биэрэгин көрдүлэр.
Суоппардар чараас мууска тахсан, кутталлаах быһыыга киирбэттэрин туһугар улуус баһылыгын дьаһалынан хонтуруоллуур биэдэмэстибэлэр икки ардыларынааҕы хамыыһыйа үлэтин саҕалаата.
Санаттахха, быраабыланы кэспит суоппардар Саха сирин кодексынан 1 мөлүйүөн солкуобайга диэри ыстарааптаныахтарын сөп.
“Ытыктабыллаах улууспут олохтоохторун уонна ыалдьыттарын муус тура илигинэ өрүһү туоруур айантан туттунаргытыгар ыҥырабыт!”, -- диэн ыҥыраллар.
Сонун төрдө уонна хаартыска: Мэҥэ Хаҥалас улууһун дьаһалтатын пресс-сулууспата