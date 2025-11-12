Бу күннэргэ СӨ Ил Дархана Айсен Николаев «Уһун үйэлээх көхтөөх олох» нацпроект чэрчитинэн өрөспүүбүлүкэҕэ доруобуйа харыстабылын эбийиэктэрин тутуу хаамыытын боппуруостарыгар өрөспүүбүлүкэтээҕи суһал ыстаап уочараттаах сүбэ мунньаҕын салайан ыытта диэн “Ньурба уоттара” суруйар.
Мунньахха Майаҕа, Сангаарга, Намҥа уонна Ньурбаҕа тутуллар эбийиэктэр боппуруостара көрүллүбүттэрэ. Ил Дархан Майаҕа уонна Ньурбаҕа балыыһалары тутуу графиктан улахан хаалан иһэллэрин ыйбыта. Тутуу уонна Доруобуйа харыстабылын министиэристибэлэригэр бу эбийиэктэргэ үлэни тэрээһинин бэрээдэктииллэригэр уонна сөптөөх үлэ хаамыытын хааччыйарга тустаах дьаһаллары ылалларыгар сорудахтаабыта.
Ааспыт субуотаҕа Ньурбаҕа тутулла турар эмтиир куорпус дьиэтигэр сырыттым. Эбийиэк тас эркиннэрэ ууруллан син үөтэлэспит. Дьиэ таһыгар чохчолонон сытар кумаҕы 2 киһи лаппаахынан булкуйаллар. Эмиэ манна омук кыраана үлэлиир, үөһэ баар үлэһиттэртэн мас поддоннары түһэрдэ, тутуу матырыйаалларын таһаарарга бэлэмнииллэр эбит. Үөһэ, 3-с этээскэ хас да омук тутааччыта тимир оһох таһыгар иттэ олоролллор.
«Силим» ХЭТ учаастагын салайааччыта Иван Кондратьевка эрийэн, кэлбитин истэн киниэхэ будкатыгар тиийдим.
«Чэппиэргэ Дьокуускайтан 11 киһи кэллэ, ол иһигэр 10 омук тутааччылара уонна биригэдьиир, — диир Иван Егорович. — Саҥа кэлбит дьон олорор дьиэлэригэр олохторун оҥосто сылдьаллар, бэнидиэнньиктэн миграционнай сулууспаҕа тиийэллэр. Онтон эбийиэккэ бары толору күүһүнэн үлэлээн барыахтара. Манна аҥардастыы тутааччы омуктар эрэ буолбатах, кыралаан олохтоохтор эмиэ бааллар, электрикпит саха. 3 киһи баһаарынай резервуары тутуохтаахтар, акылаата «баайыллан» бэлэм сытар, подогрев холбонон турар.
Урбаанньыт М.В.Кырлигка төлөнүөхтээх 5 мөл. солк. төлөммөккө, бетонун биэрбэккэ олорор. Сотору киниэхэ харчыта түстэҕинэ бетонун оҥорон биһиэхэ биэрэ туруохтаах. Сэтинньигэ бетон кутуллан бүтүөхтээх. Эмтиир куорпус эркинин таһаарыыта, таһынааҕы хаххалыыр конструкцията оҥоһуллуохтаах. Ис эркиннэрин таһааран барыахпыт. Онон үлэ харчы хайдах хамсыырыттан тутулуктаах. Быйыл тепловой контурун бүтэриэхтээхпит, аны эркинин эпсиэйэ. Матырыйаал кэллэ даҕаны, фасадын үлэтин саҕалыахпыт. Онно эбии 10-ча киһи кэлиэхтээх.
Медицинскэй тобохтору утилизациялыырга 18 х 6 м кээмэйдээх тимир модульнай дьиэ тутуллуохтаах. Фундамена барыта кутулунна. Баһаарынай резервуар, насоснай уонна гааһы үллэрэр дьоҕус будка акылааттара бетонунан кутуллан бэлэм тураллар. Онон оборудованиелара кэллэ даҕаны таҥыытын үлэтэ барыаҕа».
Геннадий АНТОНОВ, “Ньурба уоттара”