Дьокуускай куорат балыыһатыгар 2007 сыл төрүөх, Хотугулуу-Илиҥҥи федеральнай үнүбүрсүтүөт устудьуона суорума суолламмыт. Барыллаан дааннайынан, сэтинньи 1 күнүгэр үнүбүрсүтүөт биир уопсайыгар охсуһуу тахсыбыт, онно маҥнайгы куурус уола күүскэ кырбаммыт. Кырбааһыҥҥа 18 саастаах устудьуон уорбаланар диэн ЯСИА суруйар.
“Сэтинньи 1 күнүгэр “Якутское” 2-с полиция отделын дьуһуурунай чааһыгар мэдиссиинэ тэрилтэтиттэн этигэр-сиинигэр эчэйиилээх 18 саастаах эдэр киһи киирбитин туһунан иһитиннэрии киирбит. Быһылаан буолбут сиригэр полиция силиэстийэлиир суһал группата тиийбит. Силиэстийэлиир тэрээһиннэр түмүктэринэн, холуобунай розыск сотрудниктара уорбаланааччыны быһаарбыттар. Бу үөрэх тэрилтэтин устудьуона буолара биллибит”, - диэн Саха сирин ис дьыала министиэристибэтэ ЯСИА-ҕа иһитиннэрэр.
Суорума суолламмыт уол юридическай факультет устудьуона, оттон уорбаланааччы ХИФУ геология чинчийэр факультет устудьуона эбиттэр.
Холуобунай дьыала матырыйааллара Силиэстийэлиир кэмитиэккэ тириэрдиллибиттэр.
