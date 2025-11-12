Бэҕэһээ, сэтинньи 11 күнүгэр Горнайдарга өссө биир үөрүүлээх сонун кэллэ диэн “Үлэ күүһэ суруйар. Ол курдук, Турция Анталья куоратыгар ыытыллыбыт дуобакка Аан дойду чемпионатыгар, биир дойдулаахтара Альбина Колодезникова 17 саастарыгар диэри оҕолорго пьедестал үрдүкү үктэлигэр таҕыста.
Кини 64 харахтаах дуобакка «түргэн» программаҕа уонна хамаанданан оонньууларга кыһыл көмүс мэтээллэри ылары ситистэ.
Санатан эттэххэ, Горнай кыыһа дуобакка бастакы хардыыларын Александр Агеев аатынан оҕо спортивнай оскуолатыгар оҥорбута. VI кылааска диэри Василий Филиппов аатынан улуустааҕы гимназияҕа үөрэммитэ. Билигин Дьокуускайга 2 №-дээх оскуолаҕа IX кылааска ситиһиилээхтик үөрэнэр. Аан дойду күрэхтэһиитин иннинэ, бэйэтин саастыылаахтарыгар Россия чемпиона буолбута. Европа түһүлгэтигэр ситиһиилээхтик кыттыбыта. Бары күрэхтэһиилэргэ төрөөбүт дойдутун аатын көмүскүүр, кэскиллээх спортсмеммытыгар ситиһиилэри баҕарыаҕыҥ.
Сонун төрдө уонна хаартыска: Вячеслав Алексеев, "Үлэ күүһэ".