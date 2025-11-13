Сэтинньи 12 күнүгэр Уус Алдан Күлүмнүүр аатынан култуура дыбарыаһыгар улуус култуураҕа салаатын араас хайысхалаах исписэлиистэрэ сэминээр практикумҥа кытыннылар. Бу туһунан “Мүрү саһарҕата” суруйар.
Улуус сынньалаҥ кииннэрин, бибилэтиэкэлэрин, түмэллэрин үлэһиттэрин улуус култуураҕа салаатын начаалынньыга Эльза Киренская эҕэрдэлээтэ, инники соруктары чопчулаата. Ол курдук 2026 сыл – Арассыыйаҕа норуоттар Сомоҕолоһууларын сылыгар улууспутугар үбүлүөйдээх киэн туттар биир дойдулаахтарбыт – уопсастыбаннай диэйэтэл, суруйааччы В.В. Никифоров – Күлүмнүүр төрөөбүтэ 160, Үлэ Кыһыл Знамята уордьаннаах САССР култууратын үтүөлээх үлэһитэ Илья Артамонов (Найахытааҕы култуура киинэ кини аатын сүгэр) төрөөбүтэ 100, “Кыыс Дэбилийэ” олоҥхо ааптара, олоҥхоһут Николай Бурнашев – Боодоҕос үбүлүөйдээх 150 сылларынан биллэрилиннэ. Итиэннэ быйыл култуура эйгэтигэр саҥа үлэлии кэлбит эдэр кэллиэгэлэригэр өйдөбүнньүк бэлиэни туттарда.
Салгыы эҕэрдэ тылын улуус баһылыгын солбуйааччы Григорий Аргунов тириэртэ, быйылгы Олоҥхо ыһыаҕар кыттыбыт улуус бастыҥ үҥкүүһүттэригэр СӨ Бырабыыталыстыбатын бэрэссэдээтэлин солбуйааччы Сергей Местников махтал суруктарын үөрүүлээх быһыыга-майгыга туттарда.
Сүбэ мунньах семинардыыр чааһыгар улуус култуураҕа салаатын юридическай уонна нуорма- быраап боппуруостарыгар кылаабынай исписэлииһэ Петр Турантаев кэммиэрчэскэйэ суох уопсастыбаннай тэрилтэлэри (НКО) тэрийии туһунан сиһилии көрдөрдө, быһаарда, дириҥ ис хоһоонноох иһитиннэрии оҥордо. Оттон Грант куонкурустарын туһунан култуура салаатын кылаабынай исписэлииһэ Анна Гаврильева иһитиннэрдэ, туһалаах сүбэлэри тириэртэ.
Биһиги улууспутугар Грант ылары ситиһэн үлэлии сылдьар, холобур буолар бастыҥ кэллэктииптэр, түмсүүлэр бааллар. Ол курдук, Мүрү нэһилиэгин иһинэн “Сомоҕо” НКО салайааччыта, улуус киин библиотекатын салаатын сэбиэдиссэйэ Галина Аммосова уонна “Музей – мой добрый друг”диэн СӨ Баһылыгын Гранын хаһаайыттара – “Содружество” НКО салайааччыта, улуус Сэһэн Ардьакыап аатынан түмэл салайааччыта Оксана Прядезникова бэйэлэрин бырайыактарын туһунан сиһилии биир идэлээхтэригэр билиһиннэрдилэр. Билиҥҥи кэмҥэ бэйэ баҕа санаатын толорорго үп-харчы өттүнэн олус көмөлөөх араас Граннар баалларын өйдөөн, онно ылсан, сылтан сыл ону дириҥэтэн иһэр кыах баарын биир идэлээхтэригэр биллэрдилэр.
Граннары Арассыыйа, Саха Өрөспүүбүлүкэтин, кэтэх да пуондалар нөҥүө ылары ситиһиэххэ сөбүн иһитиннэрдилэр. Ол курдук, уопсайа 11 Грант баарыттан ордук биллэр-көстөр Бэрэсидьиэн Гранын пуондата, култуурунай көҕүлээһиннэргэ Бэрэсидьиэн пуондата, СӨ Баһылыгын Грана, Тимченко, Владимир Потанин Аһымал пуондалара, «Росмолодежь», «Культура», «Гранты России» диэн араас ис хоһоонноох Граннар үлэлииллэрин туһунан иһитиннэрии оҥоһулунна. Онно киирсэргэ бырайыагы хайдах ис хоһоонноох бэлэмнииргэ, үбүн-харчытын аттарыытыгар тиийэ бырайыак араас ымпыктарын-чымпыктарын тиийимтиэтик, бэрт аһаҕастык кэпсээн биллэрбиттэрэ үгүс саҥа саҕалааччыларга бигэ тирэх буолуоҕар эрэниэҕи баҕарыллар.
Светлана Сивцева, “Мүрү саһарҕата”.