Cэтинньи 25-26 күннэригэр Дьокуускай куоракка саха тылын, литературатын уонна култууратын учууталлара III өрөспүүбүлүкэтээҕи сийиэстэрэ ыытыллыа.
Сийиэс сүрүн соругунан билим уонна педагогика түмсүүлэрин түмэн, кыахтарын холбуу тутан, бигэ тирэхтээх тэрийэр төрүөтү төрүттээн, саха тылын, литературатын уонна култууратын үөрэтии хаачыстыбатын үрдэтии буолар.
М.К.Аммосов аатынан Уһук илиҥҥи федеральнай үнүбүрүтүөт үөрэхтээһини сайыннарар уонна таһымы үрдэтэр үнүстүүтүгэр таһымы үрдэтии куурустара, төгүрүк остуоллар, бырайыактары киэҥ араҥаҕа таһааран көрдөрүү, кинигэлэр сүрэхтэниилэрэ, маастар кылаастар, быыстапкалар ыытыллыахтара.
Санатар буоллахха, дойду Бэрэсидьиэнэ Владимир Путин бэлиэтээбитинэн, Арассыыйа сүүһүнэн араас үгэстээх, туһунан тыллаах, култууралаах омуктарынан баай. Ураты миэстэни хотугу норуоттар төрүт үгэстэрэ, киэҥ Сибиир уонна Уһук илиҥҥи эрэгийиэн олохтоохторо ылаллар.
Ил Дархан уонна Бырабыыталыстыба пресс-сулууспатын матырыйаалыттан