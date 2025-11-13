Бу күннэргэ Амма улууһун хас биирдии нэһилиэгэр олохтоох бэйэни көҕүлээһин бырагырааматыгар кыттыыга үлэ-хамнас тэтимнээхтик барар. Нэһилиэк социальнай олоҕун тупсарыыга бииртэн биир бырайыак киирдэ диэн “Амма олоҕо” суруйар.
Олохтоох көҕүлээһини өйүүр бырагыраама олоххо киириэҕиттэн Амма Наахара нэһилиэгэ куруутун көхтөөхтүк кыттар. Бырагыраама көмөтүнэн Кыайыы болуоссата өрөмүөннэммит, успуорт саалата эбии саҥардыллыбыт, сайыҥҥы уу ситимэ тардыллыбыт, киин ититии ситимин матырыйаала ылыллыбыт, успуорт былаһаакка оҥоһуллубут.
Кэлэр 2026 сылга олохтоох көҕүлээһини өйүүр бырагырааматыгар киирсэргэ үс бырайыак куоласка турда. Түмүктүүр мунньахха куоластааһыҥҥа сыбаалканы бэрээдэктээһин, кулуупка LED интерактивнай тэлэбиисэр, Дьыбадаах суолун тупсарыы бырайыактара киирбиттэрэ. Мантан олохтоохтор нэһилиэккэ сыбаалканы оҥоруу бырайыагар баһыйар куоластарын биэрдилэр.
Мунньах кэнниттэн «Түмэн» СК туруорбут олохтоох нэһилиэнньэ күүһүнэн бэртээхэй кэнсиэр буолан ааста.
Сонун төрдө уонна хаартыска: Амма олоҕо