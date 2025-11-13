Дьокуускай куоракка аҕам саастаах дьонтон түөкүннээн харчы уорууга холуобуйнай дьыала суукка барда.
Дьокуускай куорат борокуратуурата 2006 сыл төрүөх киин куорат олохтооҕор холуобунай дьыалаҕа буруйдуур түмүгү бигэргэттэ.
Силиэстийэ быһаарбытынан, буруйданааччы түргэнник харчыны өлөрүү туһунан иһитиннэриини мессенджер нөҥүө билбит. Урут билсибэтэх, «BRATIK» диэн никтаах, силиэстийэ кэмигэр быһаарыллыбатах киһилиин суруйсан саҕалаабыт, түмсүүлээх группа састаабыгар киирбит, “курьер” оруолун толорорго сөбүлэспит.
Түмсүүлээх түөкүттэр группалара эмсэҕэлээччилэргэ быраап харыстыыр уорганнар сотрудниктарабыт диэн туран, чугас дьоҥҥут суол саахалыгар буруйдаах буоллулар диэн сымыйа иһитиннэриилэри оҥорбуттар.
Маныаха буруйданааччы түөкүттэр угаайыларыгар киирэн биэрбит эмсэҕэлээччилэр аадырыстарыгар тиийэн харчыларын ылаттаабыт. Салгыы ол харчыны банкоматтар нөҥүө ыйыллыбыт счеттарга ыыталаабыт, уопсай үптэн биэс бырыһыантан кырата суоҕу бэйэтигэр хаалларан испит.
Итиннэ гынан, Дьокуускай куорат түөрт олохтооҕо эмсэҕэлээбит. Бары кырдьаҕас дьоннор – 85-тэн 91 саастарыгар диэри. Кинилэртэн албыннаан 1,6 мөл. солкуобайы уорбуттар.
Буруйданааччы буруйун билиммэтэх, быһаарарынан, кинини эмиэ түөкүттэр бутуйбуттар.
Холуобунай дьыаланы борокуруор суукка ис хоһоонунан көрүллэригэр ыытта. Үс эмсэҕэлээччи интэриэһигэр борокуруорунан суукка хоромньу толуйулларыгар иск бэрилиннэ. Оттон биир саастаах дьахтар суорума суолламмытынан, кини бэрэстэбиитэлигэр юридическэй көмө оҥоһуллар.
Холуобунай дьыала атын кыттааччыларыгар сыһыаннаах холуобунай дьыала туспа көрүллүө.
