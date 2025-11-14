Өрөспүүбүлүкэбит маҥнайгы бэрэсидьиэнэ Михаил Николаев төрөөбүт күнүгэр Саха сирин национальнай архыыба уонна Николаев Киин “Эпоха в документах” быыстапканы тэрийдилэр.
Манна Михаил Ефимович олоҕун кэрчиктэрин, дириҥ толкуйдаах санааларын, кэнэҕэски кэнчээри ыччакка хаалларбыт толкуйдарын, санааларын түмтүлэр.
Экспозиянаны сэтинньи 13 күнүгэр 1 №-дээх бырабыыталыстыба дьиэтигэр туруордулар.
Быыстапкаҕа Михаил Николаев саҥа судаарыстыбанннас турарыгар кыттыытын, култуура бэлиитикэтин сайдыытын, норуоттар икки ардыларынааҕы бырайыактар олоххо киириилэрин, Аартыка салаатыгар бииргэ үлэлээһин хардыылара арылыччы арыллар.
Истиэндэҕэ хатыламмат докумуоннар, суруктар уонна тус сурунуулар, хаартыскалар түмүлүннүлэр, маны сэргэ туттубут маллара-саллара ол кэмнээҕи кэми сэгэтэргэ дылылар.
Сонун төрдө уонна хаартыска: национальнай бибилэтиэкэ медиа киинэ