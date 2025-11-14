Үөһээ Халымаҕа өлөрүүгэ буруйданааччыны сэбилэниилээх харабыл миэрэтигэр тартылар.
Үөһээ Халыма борокуратуурата силиэдэбэтэл хадаатайыстыбатын өйөөтө, Үөһээ Халыма олохтооҕун сэбилэниилээх харабыл миэрэтигэр ылла. Эр киһи холуобунай кодекс 105 ыст. 1 чааһыгар уорбаланар (өлөрүү).
Силиэстийэ быһаарбытынан, 2025 сыл сэтинньи 5-тэн 6-гар түүн, уорбаланааччы бэйэтин кэтэх дьиэтигэр кэргэнин быраатын кытары арыгылаабыт. Бу кэмҥэ кинилэр икки ардыларыгар иирсээн тахсыбыт, ол түмүгэр эмсэҕэлээччини биирдэ түөһүгэр быһаҕынан охсубута киһитэ суорума суолламмыт.
Холуобунай дьыала оройуон борокуратууратын хонтуруолугар турар.
Сонун төрдө уонна скриншот: СӨ борокуратуурата.