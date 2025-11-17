Киир

  4. Арассыыйаҕа былырыыҥҥыттан тымныы буолара сабаҕаланар

 Быйыл Арассыыйа үрдүнэн былырыыҥҥыттан тымныы буолуо диэн Гидрометцентр билимҥэ салайааччыта Роман Вильфанд РИА сонуннарга иһитиннэрбит.

“Былырыыҥҥы, ол эбэтэр 2024-2025 сыллардааҕы кыһыҥҥы кэми кытары тэҥнээн көрдөххө, быйыл кыһын биллэ тымныйыа”, – диэн эттэ.

Ол эрэн, температура нуорматтан үрдүк, эбэтэр ол кэриҥэ буолуо. Барыллаан көрүүнэн, ириэрээһин  ахсаана элбэх буолара күүтүллэр, 20 кыраадыстан тымныы турара сабаҕаланар.

Маннык көрдөрүүнү күүтэрбит 65-68 бырыһыаҥҥа тэҥ” — диэн эттэ.

Оттон эһиги, күндү ааҕааччыларбыт, Сахабыт сиригэр хайдах кыһын буолуо дии саныыгыт?

Сонун төрдө уонна хаартыска: РИА новости.

