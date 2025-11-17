Быйыл Арассыыйа үрдүнэн былырыыҥҥыттан тымныы буолуо диэн Гидрометцентр билимҥэ салайааччыта Роман Вильфанд РИА сонуннарга иһитиннэрбит.
“Былырыыҥҥы, ол эбэтэр 2024-2025 сыллардааҕы кыһыҥҥы кэми кытары тэҥнээн көрдөххө, быйыл кыһын биллэ тымныйыа”, – диэн эттэ.
Ол эрэн, температура нуорматтан үрдүк, эбэтэр ол кэриҥэ буолуо. Барыллаан көрүүнэн, ириэрээһин ахсаана элбэх буолара күүтүллэр, 20 кыраадыстан тымныы турара сабаҕаланар.
“Маннык көрдөрүүнү күүтэрбит 65-68 бырыһыаҥҥа тэҥ” — диэн эттэ.
Оттон эһиги, күндү ааҕааччыларбыт, Сахабыт сиригэр хайдах кыһын буолуо дии саныыгыт?
Сонун төрдө уонна хаартыска: РИА новости.