Хаҥалас улууһун Төхтүр нэһилиэгэр сахалыы эйгэни тэрийэр, саха тылын сайыннарар, төрүт үгэһи үйэтитэр нэһилиэктэр икки ардыларынааҕы аһаҕас бэстибээл тэрилиннэ “Хаҥалас” суруйар.
Тэрээһин 1917 сыллаахха саха тылын сайыннарыыга, саха норуотун култууратын историятын үөрэтиигэ, тарҕатыыга туһуламмыт «Саха аймах» култуурунай-сырдатар түмсүүнү тэрийбит Төхтүр нэһилиэгин Хахсык сириттэн төрүттээх, киэн туттар биир дойдулаахтарыгар, уопсастыбаннай, бэлитиичэскэй диэйэтэл Алексей Дмитриевич Широких аатын үйэтитиигэ ананна.
Бу бэстибээл барылын ааптарынан Төхтүр олохтооҕо Зинаида Аввакумова буолар. Сүрүн тэрийээччилэр: Төхтүр нэһилиэгин дьаһалтата, Хаҥалас улууһун үөрэххэ салаата, А.Д.Широких аатынан Төхтүр орто оскуолата, оскуола төрөппүттэрин сүбэтэ, итини сэргэ Хаҥалас улууһун «Ийэ тыл» сүбэтэ .
И.М.Яковлев аатынан Покровскай 1-кы №-дээх, А.В.Дмитриев аатынан Ой уонна А.Д. Широких аатынан Төхтүр орто оскуолаларыттан түмүллүбүт хамаандалар күөн көрүстүлэр. Бэстибээл 4 түһүмэҕинэн ыытылынна. Ол курдук, бастакытынан «Тыыннаах тыл – саха тыла», иккиһинэн «Төрүт саха оонньуулара», үсүһүнэн «Өбүгэ тыына» айар кут уонна кэтэхтэн «Тыл тыыннааҕын тухары, норуот тыыннаах».
Уйбаан УЙГУУРАП, ааптар хаартыскаҕа түһэриитэ