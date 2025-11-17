Киир

  4. Мэҥэ ыччата убаһа араарыытыгар сырытта

Мэҥэ Хаҥалас улууһун баһылыга Дмитрий Тихонов хас сыл аайы идэһэ кэмигэр улуус оскуолаларын уолаттарын түмэн, улуус бааһынай хаһаайыстыбаларыгар сылдьан идэһэни астыырга, саха омук төрүт үгэһигэр, сиэригэр-майгытыгар сыһыаран үөрэтэр. Дмитрий Иванович “хас биирдии саха эр киһитэ сылгылаах буолуохтаах” диэн өйү-санааны иҥэрэр  үтүө үгэстээх.
 

– Өбүгэлэрбит уол оҕону иитиигэ ураты болҕомтону уураллара, элбэх саҥата суох бэйэлэрин кытта үлэҕэ-хамнаска илдьэ сылдьан үлэнэн олоххо бэлэмнииллэрэ. Ол үтүө үгэһи утумнаан быйыл Хара уонна 1-кы Баатара нэһилиэктэригэр бэһис төгүлүн Бэдьимэ, Аллараа Бэстээх, Майа оскуолаларыттан баҕалаах уолаттары убаһа араарыытыгар илдьэ сырыттыбыт.

IMG 20251117 104849 579

Быйыл барыта 60-ча оҕо кыттынна. Уолаттар баҕалара улахана, үлэҕэ барытыгар түсүһэн, тутуһан-хабыһан иһэллэрэ үөрдэр, сыллата сылдьар уолаттар үөрүйэх хамсаныыларын көрөн астынныбыт.

IMG 20251117 104849 288

Ыччаттарбыт олоххо бэлэмнээх эр бэрдэ буолан хатарыллан тахсалларыгар маннык хайысхалаах тэрээһиннэр улахан суолталаахтар. Үлэ кэннэ хас биирдиилэрин саха омук сиэринэн сэмсэ кэһиилээн, илии тутуурдаан ыыттыбыт. “Уолаттарбыт этэҥҥэ сылдьан, кэмэ кэллэҕинэ, сылгы, сүөһү ииттэн дьоһун ыал Аҕа баһылыктара буоллуннар” диэн алҕыыбын.

IMG 20251117 104848 626

Бу бырайыагы өйүүр, сыллата күүс-көмө буолар Аркадий Лукиҥҥа, баһылыктарга Петр Андросовка, Алексей Неустроевка барҕа махталбын тиэрдэбин. Төрүт үгэспитигэр олоҕуран ыччаттарбытын иитиини салгыы да ыыта туруохпут”, – диэн баһылык Дмитрий Тихонов социальнай ситимигэр суруйар.

IMG 20251117 104849 417

Хаартыска: Д.Тихонов телеграм-ханаала.

