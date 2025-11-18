Сунтаар улууһун Кириэстээхтэрэ дойду туһугар туруулаһа сылдьар байыастарга, итиэннэ кинилэр дьиэ кэргэттэригэр араас өрүттээх көмөнү тиһигин быспакка оҥороллор. Нэһилиэк хас биирдии олохтооҕо туора турбакка, төһө кыалларынан күүс-көмө, өйөбүл буолаллар диэн улуус хаһыата сырдатар.
“Ааспыт сылга анал байыаннай дьайыыга 1 мөл. 56 тыһ. 830 солк. сууманы көмөҕө ыыппыппыт. Ону тэҥэ, биир дойдулаахтарбытыгар гуманитарнай көмөнү, аадырыстаах баһыылкалары хомуйан сотору-сотору улуус, эбэтэр Мииринэйдээҕи штаб нөҥүө ыытан тиксэрэбит. Надежда Егорова салайааччылаах «Харыстас» уопсастыбаннай түмсүү нэһилиэк дьахталларын түмэ тардан уолаттарга таҥас-сап тигэн биэрэр. Уоппускаҕа кэлэн барар байыастары туруору таҥастаан ыыталлар», – диэн олохтоох дьаһалта сүрүннүүр исписэлииһэ Галина Сортолова этэр.
«Харыстас» уопсастыбаннай түмсүү «Илии сылааһа» өрөспүүбүлүкэтээҕи куоҥкуруска ситиһиилээхтик кыттыбыта. Билигин да үлэлэрин салҕыыллар. Түмсүүгэ куруук иистэнэр иистэнньэҥнэр 10-тан тахсалар. Кинилэри тэҥэ, нэһилиэк дьоно туора турбакка, ким сололооҕунан хаххалыыр сиэккэлэри өрүүттэн саҕалаан барытыгар көмө буолан кыттыһан иһэллэр. Хаххалыыр сиэккэ матырыйаалын олохтоох дьаһалта, СХПК, оскуола курдук улахан тэрилтэлэр ылан атыылаһан биэрэллэр.
Маны сэргэ, байыастар дьиэ кэргэттэригэр болҕомтону эмиэ туһаайаллар. Ол курдук, сылы эргиччи дьиэ ис-тас үлэтигэр, оттук мас бэлэмнээһинигэр, кыстыыр муус ылааһыныгар улахан субуотунньук тэрийэллэр. Ааспыт нэдиэлэҕэ нэһилиэк эр дьоно түмсэн 9 ыалга муус ылан, тиэйэн биэрдилэр. Манна барыта 30 киһи, 2 тиэхиньикэ үлэлээтэ. Анал байыаннай дьайыыга сылдьан сырдык тыына быстыбыт Платон Николаев дьиэ кэргэнигэр быйыл дьиэлэрин киин ититиигэ холбообуттар. Киин ититиини тэҥэ ыраас иһэр уунан эмиэ хааччыйбыттар.
Гуманитарнай көмөнү ый аайы «Саргы түһүлгэтэ» култуура киинигэр кииннээн хомуйаллар. Бу сырыыга анал байыаннай дьайыыга медбратынан сулууспалыы сылдьар, биир дойдулаах уоллара көрдөһүүтүн ылынан, “эмп-томп наада” диэбитин быһа гыммакка, 90 тыһ. солк. эмп хомуйдулар. Манна Максимовтар халыҥ аймахтара улахан көмө оҥордулар. Ону тэҥэ култуура киин үлэһиттэрэ, олохтоох ФАП, СХПК «Кириэстээх» уонна биирдиилээн дьон А.Ф. Никифорова, О.О. Сидоров сылаас таҥаһынан кыттыстылар. Күн бүгүн хомуллубут баһыылкалары таксист уолаттар А.Павлов, Дь. Иванов Эбэни туоратан, Мииринэй штабыгар илдьэн туттардылар.
Кириэстээх нэһилиэгиттэн төрүттээх уопсайа 24 уол быстах хомуурга ыҥырыллан уонна баҕа өттүнэн хантараак баттаһан анал байыаннай дьайыыга барбыт. Кинилэргэ уонна чугас дьонноругар тустаах көмө, өйөбүл куруук баар эрэ буоллаҕына, уолаттарбыт ордук бигэ тирэхтээх, санаалара бөҕө буолара саарбаҕа суох.
Елизавета ТИТОВА, Сунтаар Сонуннара