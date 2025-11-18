Уус Алдан улууһун Бороҕон нэһилиэгэр охчут Павел Васильевич Аммосов үбүлүөйдээх сааһыгар аналлаах төрүт ох саанан ытыы күрэҕэ үрдүк таһымҥа буолан ааста. Күрэххэ 150-тан тахса спортсмен кэлэн икки күннээх күрэххэ күөн көрүстэ диэн "Амма олоҕо" суруйар.
Төрүт оҕунан ытыыга биирдиилээн бастыыр иһин күрэххэ улуус дэлэгээссийэтинэн Амматтан, Амма Наахараттан, Эмистэн, Абаҕаттан барыта 16 охчут баран кытынна. Күрэх биһиги улууска элбэх ситиһиилэри аҕалла. Ол курдук, Амма Наахараттан Мария Яковлева кус көрүҥэр иккис, Гаврил Александров икки көрүҥҥэ иккис буолан уопсай түмүккэ иккис миэстэлэри ыллылар.
Санатар эбит буоллахха, бу сайын Гаврил Александров сахалартан бастакынан Монголияҕа ыытыллыбыт Азия норуотун Аан дойдутааҕы чемпионатыгар тиийэн атынан айаннатан иһэн ытыыга иккис миэстэ буолан саха омук сытыы харахтааҕын, күүстээх санаалааҕын, холку көҕүстээҕин дакаастаан турар. Эдэр бэтэрээннэргэ Эмистэн Мария Неустроева үс көрүҥҥэ барытыгар инники күөҥҥэ тахсан, троеборье түмүгүнэн бастакы миэстэни ылары ситистэ. Онтон бары күүппүт охчуппут Амматтан Егор Баранов үс көрүҥҥэ эрэллээхтик бастаан үрдүк баалы көрдөрөн эдэр бэтэрээннэргэ кыайыылаах таҕыста. Эмистэн Альберт Соловьев 4 миэстэҕэ тахсан мэтээл уонна биһирэбил бириис хаһаайына буолла.
«Куобах, кус, тииҥ көрүҥнэргэ тус-туһунан мэтээл онорбуттара олус диэн үчүгэй, охчуттарга стимул буолла» — диэн Гаврил Александров ситим нөҥүө үөрүүтүн үллэһиннэ. Бу курдук охчуттарбыт баран бэйэлэрин кыахтарынан күрэхтэргэ кыттан кэлэллэриттэн олуһун үөрэбит. Инникитин да маннык ситиһиилэр кэлэ турдуннар.
Ох саа дьарыга киһиэхэ уоскуйуу, элбэх толкуй, сыалы табыы, ырааҕы кытта оҥорон көрүү, ахсаан суоттарын сөпкө суоттааһын, ис туругу бэйэ хонтуруоллааһына курдук биирдии киһиэхэ баар бары былчыҥнары тэҥҥэ үлэлэтэр, элбэх сэниэни ылар, дьаныардаах дьарыктан ситиһии кэлэр спорт биир көрүҥэ буолар. Аммабыт охчуттара биир сомоҕо буолан Аммабыт аатын ааттата турдуннар.
Сонун төрдө уонна хаартыска: Ирина КОРЯКИНА-ОЛЕСОВА, Амма Олоҕо