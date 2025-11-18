Бу күннэргэ Нижегородской уобалас Кстово куоратыгар остуол тенниһигэр бэтэрээннэргэ Арассыыйа чөмпүйэнээтэ ыытылынна.
Саха сирин сүүмэрдэммит хамаандатын састаабыгар, успуорт бэтэрээнэ Горнайтан Радомир Сидоров «иккиэлэһэн» оонньууга Елизавета Матвееваны кытары үчүгэй оонньууну көрдөрөн, боруонса мэтээли ылары ситистилэр.
Санатан эттэххэ, остуол тенниһин көҕүлээччи Радомир Николаевич Арассыыйа таһымнаах иккис мэтээлэ буолар. Бастакытын 2023 с. Иванова куоракка «иккиэлэн» оонньууга ылан турар.
Чөл, доруобай олоҕу, успуорду көҕүлүүр ытык киһибитигэр истиҥ эҕэрдэбитин тириэрдэбит.
Сонун төрдө уонна хаартыска: Вячеслав Алексеев, "Үлэ күүһэ".