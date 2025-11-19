Сэтинньи 25 күнүгэр Сахабыт сиригэр Олоҥхо күнэ бэлиэтэнэр. Онно олоҕуран Булуҥ улууһун култууратын үлэһиттэрэ араас тэрээһиннэри бэлэмнииллэр диэн "Маяк Арктики" суруйар.
Ол курдук, сэтинньи 24-25 күннэригэр “Айхал” этнокултуурунай киин үлэһиттэрэ оҕолорго П.А. Ойуунускай олоҥхотунан “Дьурулуйар Ньургун Боотур” диэн мультипликационнай киинэ уонна «Якутский эпос Олонхо» олоҥхо туһунан видеоролик көрдөрүөхтэрэ.
А.Н. Чилингаров аатынан “Дьулуур” культурно-спортивнай комплекска Олоҥхо декадатын чэрчитинэн сэтинньи 25 күнүттэн саҕалаан Олоҥхоҕо анаммыт уруһуй быыстапката үлэлиир. Быыстапканы кэлэр ый 5 күнүгэр диэри буолуоҕа.
Хара-Уулаах нэһилиэгин олохтоохторугар “Маранга” этнокултуурунай киин үлэһиттэрэ Олоҥхо декадатын чэрчитинэн араас тэрээһиннэри ыыталлара былааннанар. Ол курдук, сэтинньи 26 күнүгэр “Олоҥхо дойдута – Сахам сирэ” диэн викторина буолара былааннанар, ону тэҥэ култуура киинигэр декоративнай-прикладной айымньы быыстапката туруоҕа. Онтон сэтинньи 29 күнүгэр спорду сэҥээрээччилэри “Олоҥхо оонньуулара” диэн национальнай көрүҥҥэ хапсыһыылар күүтэллэр.
Таймылыыр олохтоохторун сэтинньи 17 күнүгэр култуура киинин үлэһиттэрэ «Олоҥхо ойуута-бичигэ» диэн дьоро киэһэҕэ ыҥырдылар.
Аартыка историятын уонна сайдыытын түмэлин үлэһиттэрэ Тиксии олохтоохторун уонна ыалдьыттарын «Олонхо в изобразительном искусстве Якутии» диэн экскурсияҕа ыҥыраллар. Тэрээһин кэлэр ый 1 күнүгэр диэри буолуоҕа.
Олоҥхо күнүн көрсө Күһүүр модельнай бибилэтиэкэтэ олохтоохтору сэтинньи 25 күнүттэн 29 диэри «Олонхо алыптаах эйгэтэ» диэн кинигэ быыстапкатыгар ыҥырар.
Онтон сэтинньи 26 күнүгэр кырачааттарга «Олонхо для детей» мультипликационнай киинэ көрдөрүөхтэрэ.
Сэтинньи 27 күнүгэр Олоҥхону сэҥээрээччилэри «Олонхо – древнейшее эпическое искусство якутов» диэн модельнай бибилэтиэкэ үлэһиттэрэ бэлэмнээбит тематическай дьоро киэһэҕэ ыҥыраллар.
Сэтинньи 28 күнүгэр модельнай бибилэтиэкэ ааҕар саалатыгар «Читаем Олонхо» улахан ааҕы буолара былааннанар.
Олоҥхо күнэ 2005 сыллаахтан бэлиэтэнэр. Санатар буоллахха, 2005 сыллаахха сэтинньи 25 күнүгэр, ЮНЕСКО олоҥхону аан дойду култууратын биир саамай чаҕылхай шедеврынан биллэрбитэ. Нөҥүө сылыгар Саха Өрөспүүбүлүкэтин бэрэсидьиэнин №3036 Ыйааҕынан Сахабыт сиригэр сэтинньи 25 күнэ Олоҥхо күнэ быһыытынан биллэриллибитэ. Бу күнтэн ыла олоҥхону киэҥ араҥаҕа тарҕатар, үйэтитэр соруктаах тэрээһиннэр ыытыллаллар.
