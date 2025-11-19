Былыр-былыргыттан уран тарбахтаах, уус харахтаах киһи үрдүктүк сыаналанара, омук ууһаан-тэнийэн, саргыланан-сайдан киһи-хара, норуот буоларыгар суолтата сүңкэн, тугунан да кэмнэммэт-кээмэйдэммэт. Амма улууһугар аан бастакынан, Болугур нэһилиэгэр сэтинньи ый 11 -17 күннэригэр, Улуу Кыайыы 80 сылыгар аналлаах «Улуу Кыайыынан кынаттанан, эйэлээх олох суолунан» улуустааҕы тэрээһин чэрчитинэн, Арассыыйа худуоһунньуктарын айар сойуустарын чилиэнэ, Амма улууһун уонна Сулҕаччы нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо, биир дойдулаахпыт Николай Николаевич Рязанскай «Кустук тахсар Аммабар» айар быыстапката турда.
Биир нэдиэлэ устата Болугур нэһилиэгин олохтоохторо Арасссыыйа худуоһунньуктарын чилиэнэ Николай Рязанскай абылаҥнаах хартыыналарын астын-дуоһуйа көрдүлэр, сөхтүлэр-махтайдылар. Аайылҕаттан бэриллибит дьоҕурун бар дьонугар сырдатан, олус интириэһинэй, дириҥ ис хоһоонноох быыстапканы туруорбут Николай Рязанскайга барҕа махталбытын тиэрдэбит. Быыстапката үөрүүлээх аһыллыытыгар дьон – сэргэ тоҕуоруһа мустан сахалыы киһи сиэринэн боҕуруоскай отунан ыраастанан, арыылаах алаадьынан айах тутан, Болугур нэһилиэгин баһылыга Андрей Петров, СӨ норуотун маастара Степан Устинов, М.А. Ноговицын аатынан култуура киинин дириэктэрэ Ульяна Кузьмина истиҥ-махтал, эҕэрдэ тылларын тириэрдибиттэрэ. Николай Рязанскай бэйэтинэн кэлэн Болугур нэһилиэгин дьонугар – сэргэтигэр быыстапканы билиһиннэрэн ааста, элбэх дьон хартыына атыылаһан үөрүүлэрэ үксээтэ.
Бу курдук тыа дьоно түбүктээх олохторугар умнуллубат, харах сымныыр күннэр буолан, күнүн ахсын оҕолуун, улахан дьоннуун, Е.Е. Пахомов аатынан Болугур орто оскуолатын учууталлара, кылаас салайааччылара оҕолорунаан, «Колосок» оҕо уһуйаанын иитээччилэрэ кырачааннарын илдьэ, тэрилтэ үлэһиттэрэ, нэһилиэк олохтоохторо, «Кустук тахсар Аммабар» айар быыстапканы дуоһуйа көрдүлэр.
Быыстапка салгыы Алтан нэһилиэгэр айаннаата. Нэдиэлэ устата кэрэ хартыыналарынан кэрэхсэппит ытыктыыр худуоһунньукпутугар ситиһиилэри баҕарабыт.
Сонун төрдө уонна хаартыска: Евдокия ПЛАТОНОВА, Амма олоҕо.