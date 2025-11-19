Сэтинньи 18 күнүгэр Мэҥэ Хаҥалас Моорук нэһилиэгэр «Суола» ТХПК 50 ынахха анаммыт саҥа хотоно үлэҕэ киирдэ диэн "Эркээйи" суруйар.
Улуус тыатын хаһаайыстыбатын биир бөдөҥ эбийиэгэ арыллар күнүгэр алгыс сиэрин-туомун Күннээх Баһылай толордо. Үөрүүлээх быһыыга-майгыга улуус баһылыга Дмитрий Тихонов, нэһилиэк баһылыга Радомир Никитин, «Суола» ТХПК бэрэссэдээтэлэ Марианна Зыкова эҕэрдэ тылларын этэн саҥа хотон аалай лиэнтэтин кырыйдылар.
Бу күн «Суола» ТХПК тырахтарыыһа Дмитрий Зыков Мэҥэ Хаҥалас улууһун тыатын хаһаайыстыбатын сайдыытыгар өҥөтүн, өр сыллаах үтүө суобастаах үлэтин иһин улуус дьаһалтатын «Оройуон иннигэр өҥөлөрүн иһин» остуолга ууруллар бэлиэлээх грамотаны тутта. Ыанньыксыт Светлана Дмитриеваҕа, сүөһү көрөөччү Александр Пономаревка Мэҥэ Хаҥалас улууһун тыатын хаһаайыстыбатын сайдыытыгар өҥөлөрүн, үтүө суобастаах үлэлэрин иһин улуус баһылыгын махтал суругун ыллылар. «АртМеталл» тутуу тэрилтэтин салайааччытыгар Валентин Охлопковка баһылык махтала биллэриллиннэ.
Нэһилиэк тыатын хаһаайыстыбатын сайдыытыгар өҥөтүн, «Суола» кэпэрэтиипкэ өр сыллаах үтүө суобастаах үлэлэрин иһин бочуотунай грамотанан Любовь Апросимова, Петр Тихонов наҕараадаланнылар. «Моорук нэһилиэгэ» тыа сирин түөлбэтин салалтатын, дьокутааттарын, уопсастыбаннаһын ааттарыттан «Суола» ТХПК саҥа хотоно үлэҕэ киирбитинэн эҕэрдэ суругу Марианна Зыковаҕа туттардылар.
Марианна Зыкова, «Суола» ТХПК бэрэссэдээтэлэ:
– Быйыл улууска биллэриллибит үс сыллаах тыа хаһаайыстыбатын сылларыгар олохтоммут (6 мөлүйүөн солк.) граны кыайан уонна бэйэбит эбии (3 мөлүйүөн солк.) үп эбэн 50 ынахха анаммыт саҥа хотоммутун үлэҕэ киллэрдибит.
Эбийиэги кылгас кэмҥэ сүрдээх хаачыстыбалаах туппут «АртМеталл» тутуу тэрилтэтин салайааччытыгар Валентин Охлопковка улахан махталбытын тиэрдэбит.
Хотоммут олус сылаас, муостатынан тымныы киирбэт. Олоҕор массыыналарынан элбэх таас, кумах аҕалан куппуппут. Үрдүгэр полистирол тэлгэммитэ уонна сиэмэн кутуллубута. Салгыы тимир каркас туран, сэндвич панель матырыйаалынан оҥоһуллубута.
Билигин манна 62 ынах сүөһү батан турар – 30 ыанньык, онтон атына субан сүөһүлэр. Маны тэҥэ хаһаайыстыбаҕа өссө 52 сыспай сиэллээх баар.
Быйыл 84 туонна үүт туттарар былаантан билиҥҥи туругунан 72 туоннаны толордубут.
Өссө биир үчүгэй сонун – «Улахан сайылык» диэн ыанньык сайылыкпытыгар уот ситимэ тардыллан бүттэ. Онон сайын онно саҥа тиитик тутуутун үлэтин саҕалыахпыт.
Хаһаайыстыба бэйэтигэр сөптөөх оттуур ходуһалардаах, ыһыы бааһыналаах. Онон сүөһүнү сөптөөх аһылыгынан хааччыйар кыахтаахпыт.
Инникитин эдэр ыччаты тыа хаһаайыстыбатын үлэтигэр ыҥырабыт, – диэн иһитиннэрдэ.
Сонун төрдө уонна хаартыска: Иван Лукин, Эркээйи