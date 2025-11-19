Уус Алданнар ытыктыыр биир дойдулаахтарын, олоҕун култуура сайдыытыгар анаабыт талааннаах музыкант, баянист, ырыа айааччы, билигин да музыка кэрэ эйгэтигэр дьону тарда, үөрдэ сылдьар Иван Афанасьевич Васильев үбүлүөйдээх 75 сааһын туолбутунан эҕэрдэлииллэр.
Кини эдэр сааһыттан баян, ырыа аргыстаах, музыка доҕуһуоллаах буолан Танда, Түүлээх олохтоохторун культура эйгэтигэр киллэрэн, тыа дьонун уус-уран самодеятельноска кытыннаран, араас тэрээһиннэри, куонкурустары, кэнсиэрдэри тэрийэн дьон махталын, ытыктабылын ыла сылдьар.
Киһи быһыытынан судургу, көнө, сымнаҕас майгылаах буолан, ханна да үлэлээтэр дьон ытыктабылын, итэҕэлин ылар. Түүлээх кулуубугар төһөлөөх кэнсиэри бэлэмнээбитин, түүннэри үҥкүү киэһэтин ыыппытын нэһилиэк араас өрө күүрүүлээх тыллардаах плакаттарын, уруһуйдарын биир харчы төлөбүрэ суох оҥорбутун, сэбиэскэй кэмҥэ фермаларга “Кыһыл муннуктары” тэрийбитин ахсаанын ситэн аахпаккын. Аны агитбиригээдэлэри бэлэмнээн ыраах учаастактарга, сайын отчуттар биригээдэлэригэр сырытыннарара. Тыа кулуубун салайааччытын бүппэт түбүктээх үлэтин чиэстээхтик толорон кэллэ. Билигин санаатахха, элбэх да үлэ ыытыллыбыт кэмнэрэ эбит.
Онтон саҥа саҕалыыр ырыа айааччыларга ырыаларын нотаҕа киллэрэн биэрбитэ, элбэх уолга музыкант быһыытынан сүбэтэ-амата айар үлэлэригэр суолларын аспыта.
2000 сыллартан Түүлээх нэһилиэгин ырыаһыт эр дьонун мунньан өрөспүүбүлүкэҕэ биллэр ансаамбылы тэрийбитэ, уолаттара билигин да ыллыы-туойа, дьон биһирэбилин ыла сылдьаллар.
Иван Афанасьевич билигин да культура үлэтиттэн тэйбэккэ, баянын сүгэ сылдьан ырыаһыттарга доҕуһуоллаан, бэйэтэ тэҥҥэ ыллаһан, дьоҥҥо үөрүүнү, сэргэхсийиини бэлэхтиир.
Сонун төрдө уонна хаартыска: Надежда Громова, Мүрү Саһарҕата