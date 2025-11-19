«Транспорт России» диэн Аан дойдутааҕы форум чэрчитинэн, Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Дархана Айсен Николаев Федеральнай салгын транспорын Агентствотын (Росавиация) салайааччыта Дмитрий Ядровтуун уонна Арассыыйа транспорт миниистирин солбуйааччыта Валентин Ивановтыын үлэлиир көрсүһүүнү ыытта. Олохтоох авиация инфраструктуратын сайыннарыы, салааны өйөөһүн уонна өрөспүүбүлүкэ олохтоохторугар транспорт тиийимтиэтин үрдэтии сүрүн боппуруостарын талкыһан кэпсэттилэр.
Көрсүһүү сүрүн тиэмэтинэн Зырянка бөһүөлэгэр саҥа сиргэ аэропорт тутуута буолла. Ил Дархан салалталары кытта үбүлээһини толору уонна кэмигэр ыытыы суолтатын дьүүллэстэ, уонна бу бырайыак Үөһээ Дьааҥы оройуонун олохтоохторугар олус улахан суолталааҕын бэлиэтээтэ. Олохтоохтор сааскы халаан кэмигэр сыл аайы уһун кэмҥэ көтөр-түһэр балаһа ууга барыытыттан уонна суурайыытыттан сылтаан салгын сибээһэ суох хаалаллар.
Зырянка бөһүөлэгэр ууга барымыан иннинэ, национальнай бырайыак «Эффективная транспортная система» иһинэн, дойду Президенэ Владимир Путин көҕүлээһининэн оҥоһуллар «Развитие опорной системы аэродромов» федеральнай бырайыак чэрчитинэн, Полярнай уонна Ньурба аэропорттарын саҥардыыны кытта тэҥҥэ, 2026 сылтан 2030 сылга диэри кэмҥэ былааннанар.
Кэпсэтиигэ өрөспүүбүлүкэ авиациятын салаатын тэрилтэлэрин өйөөһүн уонна кинилэр туруктаах сайдыыларын боппуруостара эмиэ көрүлүннүлэр. Олохтоохтор муҥутуур ыраах уонна тиийэргэ уустук сирдэргэ салгын сибээһин хааччыйар хотугу аэропорттар ситимнэрин үлэтин үрдэтии миэрэлэрин толору дьүүллэстилэр.
«Кинилэр туруктаах үлэлэрин туһугар техниканы саҥардыы уонна «Хотугу Аэропорттар» тэрилтэҕэ эбии өйөбүл наада. Бу өрөспүүбүлүкэ бары авиациятын систиэмэтин туруктаах буоларыгар олус улахан усулуобуйа», – диэн Ил Дархан Айсен Николаев бэйэтин Max национальнай мессенджердээҕи ханаалыгар иһитиннэрдэ.
Көрсүһүүгэ субсидияламмыт салгын таһаҕаһын таһыы уонна регионнар икки ардыларынааҕы маршруттарга анал тарифалары индексациялааһын, ону таһынан Дьокуускай аэропордун салгыы үлэтэ туспа болҕомтоҕо ылылынна.
«Авиация өрөспүүбүлүкэҕэ ураты суолталаах. Кини ыраах сытар оройуоннар икки ардыларыгар сибээһи хааччыйар, олоххо тутаах эйгэлэр үлэлэрин өйүүр уонна биһиги улахан региоммут сомоҕо буоларын харыстыыр кыаҕы биэрэр, – диэн Ил Дархан көрсүһүү түмүгүнэн бэлиэтээтэ. – Бары быһаарыылар олохтоохторго көтүү тиийимтиэтин хааччыйыахтаахтар уонна маршрутнай ситим эрэннэрэрин харыстыахтаахтар».
Этиитиллибит «Эффективная транспортная система» нацбырайыак чэрчитинэн Өлүөхүмэ аэропордун реконструкциялааһын, ону тэҥэ Мииринэй куоракка саҥа аэропорт комплексын тутуу үлэтэ салҕанар. Бу үлэлэр 2027 сылга түмүктэниэхтээхтэр.
Барыта 2019 сылтан 2024 сылга диэри «Региональнай аэропорттары сайыннарыы» федеральнай бырайыак (бу «Магистральнай инфраструктураны модернизациялааһын уонна кэҥэтии комплекстээх былаана 2024 сылга диэри» диэн национальнай бырайыак иһинэн) чэрчитинэн өрөспүүбүлүкэ 11 аэропорт комплексын саҥардыы үлэтэ түмүктэннэ: Дьокуускай, Черскэй, Жиганскай, Хаҥдыга, Үрүҥ Гора, Үөһээ Бүлүү, Бүлүү, Депутатскай, Сангаар, Нерюнгри, Уус Ньара.