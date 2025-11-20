Сэтинньи 18 күнүгэр Чурапчы улууһун үөрэх салалтатын сыллааҕы былаанынан үөрэх салалтатын исписэлиистэрэ, эбии үөрэхтээһин тэрилтэлэрин салайааччылара, методистара, педагогтара кэнчээри ыччаты инникигэ сирдиир ытык аналлаах, сырдыкка угуйар сыаллаах Амма улууһугар сырыттылар диэн "Саҥа олох суруйар".
Көрсүһүүгэ ыаллыы сытар икки улуус баай уопуттарын үллэһиннилэр, аныгы кэмҥэ эбии үөрэхтээһин эйгэтин кэҥэтэр туһунан кэскилллээх кэпсэтиини тэрийдилэр.
Чурапчы улууһун 18 киһилээх дэлэгээссийэтин үөрэх салалтатын иитэр үлэҕэ уонна эбии үөрэхтээһиҥҥэ салаатын начаалынньыга Евгения Чичигинарова салайан илдьэ сырытта. Кини иитии үлэтигэр «Боотур уус сыдьааннара» муниципальнай бырагырааманы билиһиннэрдэ. Ону таһынан иитэр үлэҕэ сүрүн исписэлиис Мотрена Филиппова оҕо успуордун тэрийиини, «Үөрүү» киин аҕа педагога Алина Собакина үөрэх бырагыраамаларын, киин үлэтин сырдаттылар. А.П. Листиков аатынан үөрэтэр производственнай киин дириэктэрэ Анатолий Александров оҕолору производствоҕа сыһыаралларын, маһынан, тимиринэн уһаналларын, улуус тэрилтэлэрин, нэһилиэнньэ сакааһынан миэбэл онороллорун туһунан кэпсээтэ. Оҕо успуордун оскуолатын дириэктэрэ Александр Неустроев успуорт 13 көрүҥэр бырагыраамалаахтарын, күрэхтэһиилэри, тэрээһиннэри ыыталларын билиһиннэрдэ.
Көрсүһүүгэ икки улуус эбии үөрэхтээһин тэрилтэлэрин уонна улуустааҕы үөрэх салалталарын иитэр үлэҕэ уонна эбии үөрэхтээһиҥҥэ салаатын үлэһиттэрэ билиҥҥи кэмҥэ үүнэр көлүөнэни иитии ньымаларын, саҥа сайдар суолларын кэпсэттилэр. Модератор, иитэр үлэҕэ уонна эбии үөрэхтээһиҥҥэ салаатын начаалынньыга Нюргуяна Евсеева Амма улууһун үөрэх ситимин, иитии үлэтин, эбии үөрэхтээһин тэриллиитин, социальнай сэртипикээтинэн үөрэтии саҕаламмытын сырдатта. Социальнай сакаас үбүн-харчытын тыырыытын, аттарыытын туһунан үп-харчы уонна экэниэмикэ салаатын салайааччыта Татьяна Шишигина кэпсээтэ. Идэлээх дьон социальнай сакааска үлэни тэрийии, улуус ылыммыт нормативнай аакталарын, номиналы таһаарыы туһунан кэпсээтилэр, тирэх киин ыытар үлэтин-хамнаһын билиһиннэрдилэр. Маны тэҥэ эбии үөрэхтээһин бырагыраамаларын сэртипикээккэ көһөрүүнү, оҕо сайыҥҥы сынньалаҥын, спартакиаданы тэрийиини уонна да атын тыын боппуруостары дьүүллэстилэр.
Ыалдьыттар эбии үөрэхтээһин киинигэр, оҕо успуордун оскуолатыгар, туристар уонна натуралистар ыстаансыйаларыгар сырыттылар, улуус киинигэр баар эбии үөрэхтээһин тэрилтэлэрин үлэтин көрдүлэр, оҕону сайыннарыыга ыытыллар үлэлэр хайысхаларын ырыттылар. О.П. Иванова-Сидоркевич, Н.С. Захаров-Сахаачча пааматынньыктарыгар сырыттылар, кинилэргэ анаммыт түмэллэр экспонаттарын сэргии көрдүлэр.
Күн иккис аҥаарыгар Чурапчы уонна Амма оҕо успуордун оскуолаларын кыттыгас семинара буолла, уопсай үөрэхтээһин уонна успуорка эбии үөрэхтээһин бырагыраамаларын үөрэтиини чопчулаатылар.
Чурапчы уонна Амма эбии үөрэхтээһин тэрилтэлэрин икки ардыларыгар доҕордуу сыһыаны олохтоон, куйаар ситиминэн маастар кылаастары, семинардары тэрийэр туһунан уонна аммалар Чурапчыга тиийэн үлэни-хамнаһы билсэн баралларыгар этии киирдэ.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Саҥа олох", Евгения ЧИЧИГИНАРОВА, Чурапчы улууһун үөрэҕин салалтатын иитии уонна эбии үөрэхтээһин салаатын начаалынньыга.