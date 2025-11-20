Хаҥалас улууһун ИДьМ отделын дьуһуурунай чааһыгар биир дьахтар массыынабын уордулар диэн ис хоһоонноох иһитиннэрии оҥорбут, сайабылыанньа түһэрбит. Тимир көлө олорор кэтэх дьиэтин таһыгар парковкаланан турбутун эппит.
Суһал көрдүүр тэрээһиннэр кэмнэригэр холуобунай розыск сотрудниктара уорууга дьахтар кэргэнин билэр киһитэ, инники сууттана сылдьыбыт, Сунтаартан төрүттээх 44 саастаах эр киһи буолара биллибит.
Быһаарбыттарынан, уорбаланааччы эмсэҕэлээччи кэргэнигэр ыалдьыттыы сылдьан арыгы испит. Түүнүн хатааһылыан баҕарбыт, онон остуолга сытар күлүүһү ылан дьиэ аттыгар турар массыынаны күрэппит.
Баҕа санаатынан Дьокуускайга тиийэр былаан оҥостубут эрээри, суолун бутуйан Улахан Аан сэлиэнньэҕэ тиийбит, айаннаан иһэн суол ханаабатыгар түспүт. Тимир көлөнү хаалларбыт, аара суолга массыына тутан Дьокуускайга айаннаабыт.
Сотору кэминэн Дьокуускай куорат "Якутское" ботурууллуур-пуостуур сулууспатын сотрудниктара тутан ылбыттар, полиция отделыгар тиэрдибиттэр.
Масыына уоруутугар холуобунай дьыала көбөтүллүбүт, эр киһини хаайарга миэрэлээтилэр.
Сонун төрдө уонна хаартыска: ИДьМ пресс-сулууспата