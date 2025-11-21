Бүлүү улууһун улуустааҕы дьокутааттар Сэбиэттэрин 16 уочараттаах сессияларын биир сүрүн боппуруоһунан улуус кэлэр сыллааҕы бүддьүөтүн бастакы ааҕыытын ылыныы буолла диэн "Саҥа олох" суруйар.
Марианна Спиридонова салайар бүддьүөт хамыыһыйатын кыттыылаахтара, атын да дьокутааттар улуус бүддьүөтүн барылын сүрүн сыыппараларын эрдэттэн билсэн, ырытыһан дьүүллэспиттэрэ. Сессияҕа дьокутааттар көрүүлэригэр сөбүлэһиини ааспыт бүддьүөт барыла киллэрилиннэ.
Кэлэр сылга олохпутун сааһылыыр улуус үбүн-харчытын сүрүн докумуонун сыыппараларын билиһиннэрдэххэ, улуус бүддьүөтэ кэлэр 2026 сылга 4 588 543 467,53 солк. быһыллыбыт. Тастан дотация, субвенция быһыытынан өрөспүүбүлүкэ бүддьүөтүттэн 4 206 931 807,33 солк. киирэрэ суоттаммыт. Улуус бэйэтин нолуоктан уонна нолуога суох дохуотун суумата 376 958 725,20 солк. тэҥнэспит.
Кэлэр сыллааҕы бүддьүөт ороскуота 4 583 543 467,53солк. быһыллыбыт, бүддьүөт 5 мөл. солк. суумалаах таһынан барыыта (профицит) иэһи сабыыга туттарга быһаарыллыбыт.
2027-28 сылларга улуус үп киллэрэр нолуоктан уонна нолуога суох дохуотун суумата эбиллэрэ суоттаммыт. 2028 сылтан нолуоктан киирэр дохуот 403 мөл. солк., оттон нолуога суох дохуот суумата эмиэ ити сылга 12,3 мөл. солк. быһыллыбыт.
Бүддьүөт барылын дьүүллэһиигэ дьокутааттар кэлэр сылга улуус социальнай-экэнэмиичэскэй сайдыытын бырагыраамата, муниципальнай бырагыраамалар үбүнэн хааччыллыыларын, үөрэх ситимигэр ыытыллыахтаах сарбыйыыны чуолкайдастылар.
Бүддьүөт иккис ааҕыытыгар бырагыраамалар үбүлэниилэрэ, үөрэх ситимигэр сарбыйыы чуолкайданыахтааҕа этилиннэ.
Ааҕар-суоттуур балаата бэрэссэдээтэлэ Наталья Каратаева бүддьүөт барылын сорох итэҕэстэрин ыйан-кэрдэн чуолкайдаата.
Бүддьүөтү дьүүллэһии кэннэ муниципальнай унитарнай тэрилтэлэри тэрийии, уларытыы уонна тохтотуу туһунан, олохтоох суолталаах ураты харыстанар сирдэри харыстааһыҥҥа, туһаныыга муниципальнай хонтуруол балаһыанньатыгар уларытыылары киллэрии боппуруостарын дьүүллэстилэр.
«Бүлүү улууһун Бочуоттаах олохтооҕо» ааттары Хаҕынтан төрүттээх Саха Өрөспүүбүлүкэтин үтүөлээх артыыһа, А.Е.Кулаковскай аатынан Судаарыстыбаннай бириэмийэ лауреата, «Мин үрдүбэр күн хаһан да киирбэт» киинэ сүрүн геройа Степан Дмитриевич Петровка, Кыргыдай ытыктанар кырдьаҕаһыгар, тыыл, үлэ бэтэрээнигэр, 96 саастаах Николай Егорович Егоровка иҥэрэргэ куоластаатылар.
Оройуон Сэбиэтин бэрэссэдээтэлэ Гаврил Корякин «Саха Өрөспүүбүлүкэтигэр олохтоох бэйэни салайыныы туһунан» өрөспүүбүлүкэ сокуонун барылын тула парламентскай истиилэр хайдах ааспыттарын, сокуон барылын иккис ааҕыыга — ахсынньы 10 күнүгэр диэри улуустан этиилэри бэлэмниэхтээхтэрин билиһиннэрдэ.
Түмүккэ «Госуслуга» портал нөҥүө публичнай, уопсастыбаннай истиилэргэ хайдах кыттар туһунан иһитиннэриини билистилэр.
«Бүлүү улууһун Бочуоттаах олохтооҕо» ааттары Хаҕынтан төрүттээх Саха Өрөспүүбүлүкэтин үтүөлээх артыыһа, А.Е.Кулаковскай аатынан Судаарыстыбаннай бириэмийэ лауреата, «Мин үрдүбэр күн хаһан да киирбэт» киинэ сүрүн геройа Степан Дмитриевич Петровка, Кыргыдай ытыктанар кырдьаҕаһыгар, тыыл, үлэ бэтэрээнигэр, 96 саастаах Николай Егорович Егоровка иҥэрэргэ куоластаатылар.
Оройуон Сэбиэтин бэрэссэдээтэлэ Гаврил Корякин «Саха Өрөспүүбүлүкэтигэр олохтоох бэйэни салайыныы туһунан» өрөспүүбүлүкэ сокуонун барылын тула парламентскай истиилэр хайдах ааспыттарын, сокуон барылын иккис ааҕыыга — ахсынньы 10 күнүгэр диэри улуустан этиилэри бэлэмниэхтээхтэрин билиһиннэрдэ.
Түмүккэ «Госуслуга» портал нөҥүө публичнай, уопсастыбаннай истиилэргэ хайдах кыттар туһунан иһитиннэриини билистилэр.
