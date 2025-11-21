Бу күннэргэ Муоматтан анал байыаннай дьайыыга сылдьар уолаттарбытын көрсө тустаах бөлөх Украинаҕа барыахтаах диэн "Индигир уоттара" суруйар.
Онно көмө оҥорорго араас аһымал акциялар тэриллэн ыытылыннылар. Ол курдук, Хонууга оҕо айар дьиэтин кэллэктиибэ «Илии сылааһа» диэн аһымал акция ыытта. Манна дьиэ хаһаайкалара мустан сылаас үтүлүктэри тигэргэ маастар-кылаас бардылар. Амарах санааттан тигиллибит үтүлүктэр ыраах сылдьар уолаттарбытыгар ийэ истиҥ сүрэҕин сылааһын тиэрдиэхтэрэ.
Муома орто оскуолатын 5 «А» кылааһын оҕолоро уонна төрөппүттэр (кыл. сал. С. Е. Винокурова) саллаакка сурук суруйан, төрөөбүт дойдуларыттан минньигэс барыанньаны, ичигэс наскыны, суунар тэрили, ыраастанар оту, дьарҕаа балыгы оройуон дьаһалтатын дьиэтигэр көмөнү тутар анал сиргэ аҕалан аһымал акцияҕа бастакынан кыттыстылар.
Ыраах сылдьар уолаттарбытыгар Индигир орто оскуолатын кэллэктиибэ улахан көмөнү оҥордо, ол курдук 7 дьааһык тоҥ аһы бэлэмнээн тиксэрдилэр. Маны таһынан Индигир бэтэрээннэрэ биир дойдулаахтарыгар И. 2 куул кэһии бэлэмнээбиттэрэ ийэлии истиҥ сыһыаны көрдөрөр.
Уопсай кэһиигэ кыттыһан олохтоох ньиэп ыскылаатын салайааччыта Пантелеймон Ефимов дьааһыгынан ыыһаммыт балык аҕалта улахан сэҥээриини ылла. Бааһынай хаһаайыстыба салайааччыта Петр Слепцов анал байыаннай дьайыыга сылдьар уолаттарбытыгар эт, балык кэһиитин дэлэччи ыытта. Оройуон дьаһалтатыттан, «Индигир уоттара» хаһыат редакциятыттан амарах санаалаах ийэлэр араас барыанньалары буһаран аҕаллылар.
Православнай таҥара дьиэтин прихожаннара молитвенниктары, итии наскылары өрөн аҕаллылар. Дойдуларын сонунун аахтыннар диэн «Индигир уоттара » хаһыаттары редакция тиксэрдэ. Маны таһынан анал байыаннай дьайыыга сылдьар уолаттарбытыгар чугас дьоно, аймахтара аадырыстаммыт баһыылкалары туттардылар. Бу күннэргэ чугас нэһилиэктэр, тэрилтэлэр кэһиилэрин өссө да тиэрдиэхтэрэ диэн эрэнэбит.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Индигир уоттара", Христина Кривошапкина