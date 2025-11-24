Нам улууһун Хатыҥ Арыы нэһилиэгин иһинэн Улуу Кыайыы 80 сылыгар анаан ыытылла «80 ударных дел» акция бэлиэтэ сэтинньи 21 күнүгэр Граф Биэрэгин «Ромашка» оҕо уһуйааныттан (сал.Матвеева Т.Б.) Аппааны сэлиэнньэтин «Хатыҥчаана» оҕо сайдар киинигэр (сал.Афанасьева А.Г.) кэллэ.
«Ромашка» оҕо уһуйаанын баспытаатала Евдокия Уваровская иһитиннэрбитинэн, 80 үтүө дьыала символын кытары уһуйаан иитиллээччилэригэр араас таһымнаах бэсиэдэлэр, оонньуулар ыытыллыбыттар.
Төрөппүттэри кытта үлэ барбыт. Акция чэрчитинэн, уһуйаан иитиллээччитэ Сайыына Уварова төрөппүттэрэ Изолдьа Ивановна, Ньургустан Николаевич Уваровтар байыаннай дьайыы кыттыылаахтарыгар анаан набордары уонна чочуллубут саха быһахтарын ыыппыттар. Уһуйаан коллектива акцияҕа көхтөөхтүк кыттыбыт.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Энсиэли", Надежда Сивцева