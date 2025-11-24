Сунтаар улууһун Дьаархан нэһилиэгэр 1981 с.тутуллубут кулууппут биир сылы быһа өрөмүөҥҥэ бараары сабыллан турда. Ону ол диэбэккэ,тэрээһиннэр манеһынан, оскуоланан ыытылла турбуттара диэн "Сунтаар сонуннара" суруйар.
Кулууппут дьэ силигин ситэн сэтинньи 21 күнүгэр «Одун» НАК бэртээхэй кэнсиэринэн айар түһүлгэтин арыйда. Дьаархаммыт талба талааннаах олохтоохторо Сомоҕолоһуу, Ийэ күнүн сатабыллаахтык дьүөрэлээн сынньалаҥ киэһэтин бар дьонноругар бэлэхтээтилэр.
Байаан алыптаах тыаһын истибэтэхпит ыраатан сүрэхпит-быарбыт ортотунан киирдэ. Сунтаарбыт улууһа киэн туттар киһитэ, тарбахха баттанар мусуукаҕа уһуйааччы Клара Тихонова оҕолору, олохтоохтору ырыаҕа эрчийтээн бу киэһэ үрдүк сыанаҕа сүрэхтээтэ.
Дьаархан үҥкүүһүт нэһилиэгинэн биллэр. Кэнсиэри «Одуннар» эрэ буолбакка, уһуйаан кырачаан үҥкүүһүттэрэ араас омук үҥкүүтүнэн (хореограф Уруйдаана Семенова) көрөөччүлэр сүрэхтэрин туттулар. Маны таһынан уһуйаан, оскуола үлэһиттэрэ быыстапка тэрийэн киирэр аантан көрөөччүлэри көрүстүлэр. Хаартыскаҕа хатанар миэстэлэри оҥорон дьон-сэргэ сүргэтин көтөхтүлэр.
Кулууппут айар түһүлгэтэ аһыллыбытынан, өссө да элбэх тэрээһиннэр биһигини күүтэриттэн үөрэбит.
Сонун төрдө уонна хаартыска: Анна МАРКОВА, Дьаархан