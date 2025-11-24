Ахсынньы 23 күнүгэр Дьокуускай куоракка «Дохсун» успуорт уораҕайыгар Алексей Никифоров аатын үйэтитэр төрүт оонньууларга өрөспүүбүлүкэтээҕи күрэх буолан ааста.
Быйыл уопсайа 90-тан тахса күүстээх, түргэн-тарҕан боотурдардаах барыта 17 хамаанда күөн көрүстэ. Маннык үрдүк таһымнаах күрэххэ Мэҥэ Хаҥалас улууһуттан 5 уол кыттыыны ылла: Колосов Айсен өһөс торбос, Федоров Арсен тутум эргиир, Гуляев Павел балык былдьаһыыта, Слепцов Данил үс төгүл үс, Максимов Денис мас тардыһыы көрүҥнэригэр.
Маны тэҥэ хамаанданан хомуур хапсаҕайга, үс үскэ хапсаҕайга уонна сүүрүү эстафетатыгар кииристилэр. Уопсай түмүккэ уолаттар МАҤНАЙГЫ миэстэни ылары ситиһэн, 200 тыһ. солк. туоһу суругунан наҕараадаланнылар.
Иккис миэстэҕэ Кэбээйи, үһүс миэстэҕэ Амма ыччаттара таҕыстылар.
Хамаандабытын өйөөбүт «Мэҥэ Хаҥалас» МО дьаһалтатыгар, «Дойду ситимэ» түмсүүгэ, чуолаан Федор Белолюбскайга, Абалаахтааҕы чөлгө түһэрии салаа салайааччытыгар Анна Прокопьевна Яковлеваҕа махтанабыт!
Уолаттарбыт күннэтэ дьарыктанан, эти-хааны, өйү-санааны эрчийэн, кыайыыга дьулуурдарын көрдөрөн улахан таһымнаах күрэххэ Мэҥэ Хаҥалас оройуонун ааттата сылдьалларынан киэн туттабыт. Өбүгэлэрбит үгэстэрин утумнаан салгыы да эрчиллэ туруҥ, өрүү кыайыылаах-хотуулаах, кус быһый, ат бөҕө буолуҥ диэн баҕа санаабытын тиэрдэбит диэн улуустааҕы социальнай бэлиитикэ салалтата тэлэгэрээм-ханаалыгар суруйар.
Сонун төрдө уонна хаартыска: Мэҥэ Хаҥалас улууһун тэлэгэрээм ханаала.