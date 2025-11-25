Мэҥэ Хаҥалас Мэлдьэхси орто оскуолатын дуобатчыттара Турцияҕа Аланья куоракка аан дойдутааҕы дуобат күрэхтэһиитигэр ситиһиилээхтик кыттан кэллилэр.
100 харахтаах дуобат күрэхтэһиитигэр 14 судаарыстыбаттан бэрэстэбиитэллэр кытыннылар. Саха сириттэн 26, ол иһиттэн Мэлдьэхситтэн 8 оҕо кытынна.
Күрэхтэһиигэ хас да көрүҥ күрэхтэһиигэ Прокопий Говоров, Алеша Третьяков, Анастасия Стручкова, Алгыс Матвеев, Вова Николаев, Карина Артахинова, Нарыйаана Николаева, бэтэрээннэргэ Василий Куприянов 24 мэтээлтэн 7 кыһыл көмүс, 9 үрүҥ көмүс, 8 боруонса мэтээллэри ыллылар.
Сонун төрдө уонна хаартыска: Эркээйи