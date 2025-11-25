Киир

Киир

  2. Сонуннар
  3. Сонуннар
  4. Мэлдьэхси үөрэнээччилэрэ Турцияттан элбэх мэтээллээх эргилиннилэр

Кыым.ру телеграм-ханаалыгар ыҥырабыт

Мэҥэ Хаҥалас Мэлдьэхси орто оскуолатын дуобатчыттара Турцияҕа Аланья куоракка аан дойдутааҕы дуобат күрэхтэһиитигэр ситиһиилээхтик кыттан кэллилэр.

100 харахтаах  дуобат күрэхтэһиитигэр 14 судаарыстыбаттан бэрэстэбиитэллэр кытыннылар. Саха сириттэн 26, ол иһиттэн Мэлдьэхситтэн 8 оҕо кытынна.

Күрэхтэһиигэ хас да көрүҥ күрэхтэһиигэ Прокопий Говоров, Алеша Третьяков, Анастасия Стручкова, Алгыс Матвеев, Вова Николаев, Карина Артахинова, Нарыйаана Николаева, бэтэрээннэргэ Василий Куприянов 24 мэтээлтэн 7 кыһыл көмүс, 9 үрүҥ көмүс, 8 боруонса мэтээллэри ыллылар.

Сонун төрдө уонна хаартыска: Эркээйи 

Кыым подписка

Бүтэһик сонуннар