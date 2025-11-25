Хаҥалас улууһун Хачыкаат нэһилиэгин «Сарыал» култуура киинигэр Аан дойдутааҕы Оҕо күнүгэр аналлаах Самыртай сыһыытын оҕолорун икки ардыларынааҕы ырыаҕа, үҥкүүгэ, фольклорга уонна инструментальнай толорууга «Чөмчүүк саас» диэн аһаҕас күрэх буолан ааста.
Бу күрэх сыала-соруга саҥа тахсан эрэр талааннары арыйыы, ырыа, үҥкүү нөҥүө оҕоҕо Ийэ дойдуга тапталы иҥэрии буолар. Күрэххэ оскуола иннинээҕи уонна алын кылаас оҕолоро кытыннылар. Күрэх икки туурунан ыытылынна. Бастакы түһүмэх Россияҕа Аҕа дойдуну көмүскээччилэр, Саха сиригэр Ийэ дойдуну көмүскээччилэр, Хаҥалас улууһугар Кыайыы уонна Эйэ, Улуу Кыайыы 80 сылыгар ананна. Иккис — көҥүл тема.
Хас биирдии оҕо, бөлөх сыанаҕа үөрэн-көтөн тахсара көрөргө олус кэрэ, арыт ким соһуйбуттуу истиҥник көрөрө көрөөччүлэри ис-иһиттэн долгутта. Кинилэр ытыстарын тыаһа кыттааччыларга күүс-көмө эбэн биэрдэ.
Күрэхпит түмүгүнэн Гран-при хаһаайынынан Хачыкаат орто оскуолатын 4 кылааһын кыргыттарын ансаамбыла буолла (салайааччылара Платонова Руслана Руслановна, Дойдукова Наталья Борисовна). Лауреат аатын 2-с Дьөппөн орто оскуолатын 3 кылааһын үөрэнээччилэрин «Чугдаарыйар чуорааннар» бөлөҕө ылла (сал. Свинобоева Майя Егоровна, Егорова Ольга Петровна). Саамай кыра кыттааччы — Сергеева Айлаана (сал. Афанасьева Мария Владимировна, Слободинюк Анна Сергеевна). Кыһыл Үрүйэ сүрүн оскуолатын үөрэнээччитэ Тихонов Гоша (сал. Герасимов Вячеслав Александрович) «Көрөөччү биһирэбилэ» бирииһи тутта. «Сыл арыйыыта» Күөрдэмтэн Генерова Наташа буолла (сал. Скрябина Юлиана Семеновна). «Бастыҥ салайааччы» аатын Платонова Руслана Руслановна ылыан ылла.
Самыртайбыт хочотун кэнэҕэски ыччата кэрэ эйгэҕэ уһуйуллан, өбүгэлэрбит үтүө үгэстэрин үйэтитэр, чөл олохтоох, бигэ туруктаах буола үүнэн-силигилээн, нэһилиэктэрбит инники кэскиллэрэ сайдарын туһугар туруулаһар дьон буолуохтара диэн бигэ эрэллээх бу дьоро күммүт түмүктэннэ.
Сонун төрдө уонна хаартыска: Людмила Артамонова, Кыһыл Үрүйэ, "Хаҥалас" хаһыат.