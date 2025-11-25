Сэтинньи 24 күнүгэр, Мэҥэ Хаҥалас улууһун дьаһалтатыгар уочараттаах социальнай хантыраак хамыыһыйата ыытылынна.
Пресс сулууспа иһитиннэрэринэн, бу өйөбүл улуус олохтоохторугар бэйэ дьыаланы тэринэллэригэр, кэтэх хаһаайыстыбаны сайыннарарга уонна үлэ көрдөнөргө сүрүн көмө буолар.
Ол курдук, Төҥүлү, Тараҕай, Хара, Ходоро, Дойду, 3-с Мэлдьэхси нэһилиэктэриттэн, Майа сэлиэнньэтиттэн уонна Аллараа Бэстээх бөһүөлэгиттэн уопсайа 20 сайаапка көрүлүннэ. Улуус баһылыгын бастакы солбуйааччы Гаврил Толстяков бэрэссэдээтэллээх оройуонааҕы хамыыһыйа быһаарыытынан 3 кэтэх хаһаайыстыбаны сайыннарарга уонна 10 бэйэ дьыалатын тэриниигэ көмө оҥоһулунна.
Сонун төрдө уонна хаартыска: Мэҥэ Хаҥалас улууһун дьаһалтатын пресс-сулууспата