Олоҥхо күнүгэр Абый улууһун Майыар орто оскуолатыгар сарсыардаттан оҕолор сахалыы таҥастаах кэллилэр.
Киэһэ өттүгэр «Олоҥхо киэһэтэ» тэрээһин буолла. Оҕолор олоҥхоттон быһа тардан бухатыырдар тас көрүҥнэрин, олоҥхо сирин-уотун ойуулаатылар. «Дьулуруйар Ньургун Боотур» олоҥхоттон быһа тардыыны ырыалаан-тойуктаан 11-с кылаас кыргыттара көрдөрдүлэр.
«Ыал аайы олоҥхо» куонкурус кыттыылаахтара айбыт олоҥхолорун ааҕан иһитиннэрдилэр.
Үөрүүлээх күҥҥэ хомус тыаһа дьүрүһүйдэ, чобуо чабырҕах дуорайда. «Олоҥхо дьоруойдара» куукулалар быыстапкалара уонна уруһуйдар туруорулуннулар. Киэһэ оһуохайынан түмүктэннэ.
Күрэх кылаан кыайыылааҕынан 4-с кылаас үөрэнээччитэ Раиль Рязанскай буолла.
Сонун төрдө уонна хаартыска: "Хотугу Кыым", Туйара Никулина, Майыар орто оскуолата.